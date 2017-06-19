В Кардиффе проводят обыски в связи с наездом на толпу людей в Лондоне

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Полиция проводит обыски в жилой зоне города Кардифф в связи с наездом на толпу пешеходов у мечети в Лондоне, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на лондонскую полицию.

Фургон в ночь на понедельник совершил наезд на людей на севере Лондона, возвращавшихся из мечети с ночной молитвы. Полиция сообщила, что в результате инцидента погиб один человек, десять ранены, восемь из них госпитализированы.

По подозрению в совершении предумышленного убийства задержан 48-летний белый мужчина.