СМИ сообщили об утечке данных почти 200 миллионов американских избирателей

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Организация Deep Root Analytics, работавшая на Национальный комитет Республиканской партии, оставила в открытом доступе базы данных, содержащие информацию о 198 миллионах американских избирателей, сообщает The Hill.

Базы данных в числе других файлов общим объемом в 25 терабайт были выложены на облачном сервисе Amazon и не защищены паролем. Специалист фирмы Upguard Крис Викери, обнаруживший файлы, признался, что ранее не сталкивался с таким объемом незащищенных данных.

Среди находившихся в свободном доступе файлов были базы данных на 198 миллионов американских избирателей, содержавшие их имена и адреса. Кроме того, открытыми были результаты ряда исследований, проведенных Deep Root Analytics в период президентских выборов 2016 года по заказу республиканского Национального комитета. В период с января 2015 по ноябрь 2016 года республиканцы заплатили компании в общей сложности почти миллион долларов, говорится в статье.

Масштабы помещенной в открытый доступ конфиденциальной информации делают этот случай беспрецедентным. Ранее в сеть просачивалась информация о 93 миллионах мексиканских избирателей, напоминает The Hill.