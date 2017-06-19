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В мире

В ЛНР обвиняют Киев в ряде провокаций накануне встречи Порошенко и Трампа

Сюжет:
Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2017 (151)
19:0119.06.2017
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© РИА Новости / Потапова ОлесяГлава регионального офиса Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Октам Газиев с представителями ЛНР на КПП Станица Луганская. Архивное фотоГлава регионального офиса Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Октам Газиев с представителями ЛНР на КПП Станица Луганская. Архивное фото
© РИА Новости / Потапова Олеся

ЛУГАНСК, 19 июн — РИА Новости. Официальный представитель оборонного ведомства самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко обвинил Киев в ряде провокаций накануне встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Петра Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© AFP 2017 / Vladimir Simicek
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По информации телевизионной службы новостей украинского телеканала "1+1", Порошенко во вторник проведет встречи с вице-президентом США Майклом Пенсом и Трампом. Ранее в Народной милиции ЛНР заявили, что украинские силовики открывают огонь по своей же территории, чтобы впоследствии обвинить ополченцев в срыве минских договоренностей.

"По информации нашей разведки, в связи с запланированной на завтра, 20 июня, встречей президента Украины Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом, командование штаба АТО и командиры, чьи подразделения находятся на линии боевого соприкосновения, а также руководители пресс-служб силовых структур Украины получили указания совершить ряд провокаций и информационных вбросов, компрометирующих ЛНР и ДНР", — сказал Марочко на брифинге.

Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Донецкую область. 14 июня 2017
© Фото : Администрация Президента Украины
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Он утверждает, что украинские силовики активизировались на информационном фронте и запустили в украинских СМИ ряд провокационных материалов, обвиняющих подразделения Народной милиции ЛНР в нарушении минских договоренностей. "Помимо информационных вбросов, украинские военнослужащие применяют и тактику обстрела собственных территорий. В результате одного из таких артобстрелов 15 июня военнослужащими 1-й бригады ВСУ пострадал населенный пункт Счастье. По данным украинских СМИ, в результате артобстрела пострадала 16-летняя девушка", — уточнил Марочко.

Представитель оборонного ведомства подчеркнул, что данная информация не была подтверждена представителями Совместного центра контроля и координации (СЦКК) или наблюдателями миссии ОБСЕ. "Сегодня украинские СМИ заявили, что при этом же обстреле пострадал еще и девятилетний мальчик. Неудивительно будет услышать завтра о ранении или гибели двухлетней девочки, также "попавшей под обстрел" 15 июня города Счастье", — заявил Марочко.

Президент Украины Петр Порошенко в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Лазаренко
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Он добавил, что в случае подтверждения правоохранители ЛНР приобщат данную информацию к уголовному делу о геноциде мирного населения Донбасса. "Мы не намерены реагировать на данные провокации и продолжаем придерживаться режима прекращения огня", — подчеркнул Марочко.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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madam.kukushinskay
Правильно говорили сегодня в репортаже Сладкова жители ДНР. Пока не начнут отвечать на обстрелы толку не будет. Жителей возмущает, что ополченцы не хотят бомбить мирных жителей на противоположной стороне, а их убивают. Пора вернуться к вопросу о выборах. Надо давать лигитимность руководству ДЛНР. Иначе хохлы наглеют. А мы все призываем терпеть. Хватит.
19:06
19.06.2017
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