В Британии и Ирландии надеются на сохранение открытой границы после Brexit

Флаги Евросоюза и Великобритании на фоне колокольни Биг Бен в Лондоне. Архивное фото

Флаги Евросоюза и Великобритании на фоне колокольни Биг Бен в Лондоне. Архивное фото

ЛОНДОН, 19 июн – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и ее коллега, новый премьер Ирландии Лео Варадкар заявили, что рассчитывают на сохранение после Brexit максимально свободной границы между странами.

"Мы сожалеем, что Великобритания выходит из Евросоюза, из состава единого рынка и таможенного союза. Мы бы предпочли, чтобы этого не происходило, но это решение британского народа", — сказал Варадкар.

"Граница после Brexit должна оставаться максимально невидимой", — сказал ирландский премьер.

Визит в Лондон стал первой зарубежной поездкой Варадкара на посту премьера.

Мэй, в свою очередь, пообещала, что будет искать решение, которое позволит сохранить открытость единственной сухопутной границы Великобритании с ЕС.

В понедельник в Брюсселе официально начались переговоры Британии и ЕС по Brexit. Великобритания должна покинуть состав объединения до 29 марта 2019 года.