В Британии и Ирландии надеются на сохранение открытой границы после Brexit

ЛОНДОН, 19 июн – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и ее коллега, новый премьер Ирландии Лео Варадкар заявили, что рассчитывают на сохранение после Brexit максимально свободной границы между странами.
"Граница после Brexit должна оставаться максимально невидимой", — сказал ирландский премьер.
Визит в Лондон стал первой зарубежной поездкой Варадкара на посту премьера.
В понедельник в Брюсселе официально начались переговоры Британии и ЕС по Brexit. Великобритания должна покинуть состав объединения до 29 марта 2019 года.