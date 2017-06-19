На Украине хотят заблокировать доступ к сайтам ДНР, ЛНР и Крыма

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости. Министерство информационной политики Украины обнародовало перечень информационных ресурсов самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также крымских сайтов, доступ к которым предлагает заблокировать на Украине, сообщается на сайте ведомства в понедельник.

В документе указано, что доступ к сайтам предлагается запретить "из-за содержания информации, имеющей признаки запрещенной к распространению нормами украинского законодательства".

Как говорится на сайте министерства, список составлен рабочей группой под руководством замминистра Дмитрия Золотухина и передан на рассмотрение Службы безопасности Украины.

В основном среди причин нарушения закона этими сайтами указано "разжигание межэтнической и межнациональной вражды", также приводится как нарушение "призыв к свержению конституционного строя".

В список входят 20 сайтов, среди них rusvesna.ru, rusnext.ru, news-front.info, novorosinform.org, nahnews.org, antifashist.com, antimaydan.info, lug-info.com, novorossia.today, comitet.su, novoross.info, freedom.kiev.ua, politnavigator.net, odnarodyna.org, zasssr.info, ruspravda.info, on-line.lg.ua, ruscrimea.ru, c-pravda.ru, 1tvcrimea.ru.

Ранее первый вице-спикер Верховной рады Украины, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Украине Ирина Геращенко заявила, что Киев должен заблокировать все сайты самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Эту инициативу поддержал советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк, уточнив, что работа в этом направлении уже идет. Список передан в СБУ и должен быть рассмотрен на заседании СНБО.

Ранее президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В частности, в стране запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая.

В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации. В ООН высказались против ограничения свободы коммуникации в связи с санкциями Украины к российским интернет-ресурсам.