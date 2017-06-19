Напавший на жандармов в Париже был известен спецслужбам

ПАРИЖ, 19 июн — РИА Новости. Совершивший нападение на сотрудников французской жандармерии в центре Парижа мужчина был известен спецслужбам как потенциально представляющий угрозу государственной безопасности, сообщает информационный телеканал BFMTV со ссылкой на источник.

В понедельник автомобиль протаранил фургон жандармерии на Елисейских полях в Париже, его машина загорелась. В результате нападения сотрудники правоохранительных органов и граждане не пострадали, виновник столкновения был тяжело ранен — по предварительным данным, он скончался.

По данным телеканала, нападавшему было 33 года, он был известен французским спецслужбам как потенциально представляющий угрозу (статус "fiche S"). По словам источника, в машине злоумышленника найден автомат Калашникова, пистолеты и боеприпасы.