Гавана требует от властей США уважительных двусторонних переговоров

ВЕНА‎/МАДРИД, 19 июн — РИА Новости. Кубинские власти подтверждают намерение вести с администрацией США уважительный диалог в сфере совместных интересов, требуя не давить на Гавану, заявил в понедельник журналистам в Вене глава МИД Кубы Бруно Родригес Парилья.

‎"Мы подтверждаем намерение Кубы продолжать уважительный диалог и сотрудничество в сфере взаимных интересов, обсуждать двусторонние отношения с США на базе равенства и абсолютного уважения нашего суверенитета и нашей независимости. Куба и США могут цивилизованно взаимодействовать, уважая различия, к выгоде обеим странам. Как говорится в конституции Кубы, мы никогда не будем вести переговоры под давлением или угрозами", — заявил министр.