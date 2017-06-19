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Порошенко отправился в США, где планирует встретиться с Трампом

18:2119.06.2017
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© AFP 2017 / Vladimir SimicekПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фотоПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© AFP 2017 / Vladimir Simicek

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко отправился с рабочим визитом в США, где, как ожидается, проведет первую встречу с американским коллегой Дональдом Трампом.

Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Лазаренко
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СНБО Украины рассмотрит закон по Донбассу после визита Порошенко в США
По информации главы МИД Украины Павла Климкина, Порошенко на переговорах с Трампом коснется темы Крыма, а также поднимет вопрос давления на Россию, от которой Киев требует выполнения минских соглашений. При этом Москва не раз напоминала, что не является субъектом минских соглашений.

Эксперты считают, что главы государств обсудят новый формат участия США в урегулировании конфликта на востоке Украины, а также законопроект о реинтеграции Донбасса, который разрабатывается киевской стороной.

Темы встречи

Украинский президент Порошенко рассчитывал встретиться с Трампом сразу после его инаугурации зимой, однако визит долгое время не был согласован. В феврале лидеры двух стран провели телефонный разговор. Тогда Порошенко охарактеризовал его как "очень конструктивный и дружеский".

Пресс-служба президента Украины сообщала, что главы двух стран обсудили необходимость полного прекращения огня в Донбассе. А Порошенко поблагодарил Трампа "за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины" и "высказался за активизацию диалога на всех уровнях с новой американской администрацией".

По информации Телевизионной службы новостей (ТСН) украинского телеканала 1+1, программа визита Порошенко на вторник будет самой насыщенной. Утром президент должен встретиться с вице-президентом США Майком Пенсом, потом должна состояться встреча один на один с президентом Трампом.

"Обе будут носить закрытый характер и, вероятнее всего, свой пресс-брифинг президент Украины будет проводить без своего американского коллеги, хотя в этом графике возможны изменения", — сообщает служба. По информации источников ТСН, Порошенко встретится со спикером Палаты представителей Полом Райаном, министром экономики и председателем департамента энергетики, с которым будут обсуждать альтернативы "Северному потоку-2".

По информации главы украинского внешнеполитического ведомства Павла Климкина, главной темой переговоров в ходе личной встречи Порошенко и Трампа будет двустороннее взаимодействие.

На улице Привокзальной в прифронтовом поселке Донецк-Северный в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Порошенко "реинтегрирует" Донбасс: на Украине введут военное положение
"И это помощь украинским реформам, то, что у нас есть полиция, это благодаря нашим американским друзьям. То, что у нас есть система борьбы с коррупцией, это также много в чем благодаря им" — сказал Климкин.

По его словам, на встрече с Трампом Порошенко поднимет вопросы давления на Россию по выполнению минских соглашений.

"Конечно, главный вопрос — это то, что мы можем сделать вместе со всеми нашими друзьями, с американскими друзьями и с Европейским союзом, с "Большой семеркой", чтобы давить на Россию выполнить минские соглашения. Каким образом мы будем держать наш фронт по отношению к оккупированному Крыму и что мы можем сделать для того, чтобы, в конце концов международное сообщество имело доступ к оккупированному Крыму", — рассказал глава МИД Украины.

По информации главы украинской делегации в ПАСЕ, народного депутата Владимира Арьева, Порошенко также может обсудить с руководством США законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий украинских военных. Президент обещал внести документ на рассмотрения Рады в ближайшее время.

Как стало известно в понедельник, данный документ предусматривает признание неподконтрольных Киеву территорий Донбасса "оккупированными" и переход украинских силовиков к формату "воинской операции". При этом власти Украины заверяют, что этот законопроект не противоречит минским соглашениям и "позволит вдохнуть жизнь в минский процесс". В Москве заявили, что в Кремле нет детальной информации о плане Киева по реинтеграции Донбасса, считают нужным изучить, насколько он соответствует минским договоренностям.

Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Депутат рассказал о статусе территорий в проекте о реинтеграции Донбасса
По мнению украинских экспертов, принятие этого документа зависит от переговоров президента Украины Петра Порошенко с руководством США.

Формат участия США в решении конфликта

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). США не участвует в нем, но периодически этот вопрос поднимается. В Варшаве ранее также предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства.

После избрания Дональда Трампа вновь заговорили о поиске нового формата по урегулирование конфликта на востоке Украины при непосредственном участии Соединённых Штатов.

Газета The Washington Post в конце мая со ссылкой на американских чиновников и сторонних экспертов сообщила, что администрация американского президента планирует перезапустить переговоры с Россией по мирному урегулированию в Донбассе. По данным издания, эту инициативу госсекретарь США Рекс Тиллерсон уже обсуждал с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Позже сам Тиллерсон на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США заявил, что "очень возможно, правительства Украины и России могут прийти к приемлемому решению (конфликта в Донбассе — ред.) в какой-то структуре помимо минских договоренностей, но с учетом обозначенных в них целей".

Бойцы Народной милиции Луганской народной республики во время тактических учений в Луганской области. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Сидоров
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Эксперт рассказал об условиях смены формата операции в Донбассе
В Киеве официально пока не комментируют, каким может быть новый формат. Глава МИД Украины Павел Климкин лишь намекнул, что у США есть "очень креативные решения" по формату участия в урегулировании конфликта. В украинском МИД также считают, что действующий минский формат является необходимым инструментом для урегулирования ситуации. При этом признают, что его возможности ограничены.

"Он (государственный секретарь США Рекс Тиллерсон — ред.) сказал о том, что каким бы ни был формат — главное, чтобы были достигнуты цели Минска ("Минска-2", минских соглашений — ред.). Не обязательно по пунктам вычеркнуть, чтобы просто был достигнут мир. Это то, что он имел в виду", — приводит слова первого замглавы МИД Вадима Пристайко информагентство УНИАН.

В Киеве ожидают, что США в ближайшее время назначат специального представителя, который будет отвечать за координацию действий с Украиной.

В Москве считают, что разрешение конфликта в Донбассе без участия в переговорах представителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР невозможно. По мнению замглавы МИД РФ Григория Карасина, выводить переговоры по Донбассу за рамки минских договоренностей нет нужды.

"Тактический" шаг Трампа

Украинские эксперты считают, что на фоне внутренней борьбы в Америке Трампу необходимы внешнеполитические победы. Политологи не исключают, что президент США может это сделать за счет серьезного продвижения на пути разрешения конфликта в Донбассе. Поэтому ситуация на востоке Украины станет центральной темой в ходе встречи Трампа и Порошенко.

"Очень ограничен во времени сам президент Трамп, под давлением двух расследований, которые ведутся и Конгрессом, и ФБР, и ему очень необходимы сейчас какие-то внешнеполитические победы. И я думаю, что он видит такой потенциал именно в конфликте в Украине и в решении, по мере стабилизации ситуации в нашей стране", — считает эксперт Института общественно-экономических исследований Юлия Курнишова.

По мнению эксперта Международного центра перспективных исследований Игоря Петренко, встреча с президентом Украины станет для Трампа имиджевым ходом "и попыткой уйти от лишних обвинений в связях с Россией".

Президент Украины Петр Порошенко во время церемонии встречи самолета ВВС США с американскими бронеавтомобилями
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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Политолог: в планах Порошенко по Донбассу есть двойной политический смысл
"Дело в том, что в связи с обвинениями, которые сыпятся на Трампа по поводу сотрудничества с РФ, о каких-то договоренностях, заключенных еще до того, как он стал президентом, контактов его людей с дипломатами из РФ и так далее — этот шаг показывает, в первую очередь, что Украина — это страна-жертва, что Трамп встречается с ее лидером", — сказал Петренко.

Схожее мнение выразил экс-глава МИД Украины Леонид Кожара.

"Ходят такие слухи, что будет готовиться вопрос об импичменте президента США. Поэтому, я думаю, для Трампа это (встреча с Порошенко – ред.) в определенной степени такой тактический шаг, который снимает очень много вопросов внутри Вашингтона", — считает Кожара.

При этом почти все эксперты сходятся во мнении, что, несмотря на то, что визит Порошенко в США — позитивный сигнал, Киеву не надо себя тешить иллюзиями и рассчитывать на какую-то существенную помощь со стороны США.

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