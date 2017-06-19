Порошенко отправился в США, где планирует встретиться с Трампом

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко отправился с рабочим визитом в США, где, как ожидается, проведет первую встречу с американским коллегой Дональдом Трампом.
Эксперты считают, что главы государств обсудят новый формат участия США в урегулировании конфликта на востоке Украины, а также законопроект о реинтеграции Донбасса, который разрабатывается киевской стороной.
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Украинский президент Порошенко рассчитывал встретиться с Трампом сразу после его инаугурации зимой, однако визит долгое время не был согласован. В феврале лидеры двух стран провели телефонный разговор. Тогда Порошенко охарактеризовал его как "очень конструктивный и дружеский".
Пресс-служба президента Украины сообщала, что главы двух стран обсудили необходимость полного прекращения огня в Донбассе. А Порошенко поблагодарил Трампа "за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины" и "высказался за активизацию диалога на всех уровнях с новой американской администрацией".
По информации Телевизионной службы новостей (ТСН) украинского телеканала 1+1, программа визита Порошенко на вторник будет самой насыщенной. Утром президент должен встретиться с вице-президентом США Майком Пенсом, потом должна состояться встреча один на один с президентом Трампом.
"Обе будут носить закрытый характер и, вероятнее всего, свой пресс-брифинг президент Украины будет проводить без своего американского коллеги, хотя в этом графике возможны изменения", — сообщает служба. По информации источников ТСН, Порошенко встретится со спикером Палаты представителей Полом Райаном, министром экономики и председателем департамента энергетики, с которым будут обсуждать альтернативы "Северному потоку-2".
По информации главы украинского внешнеполитического ведомства Павла Климкина, главной темой переговоров в ходе личной встречи Порошенко и Трампа будет двустороннее взаимодействие.
По его словам, на встрече с Трампом Порошенко поднимет вопросы давления на Россию по выполнению минских соглашений.
"Конечно, главный вопрос — это то, что мы можем сделать вместе со всеми нашими друзьями, с американскими друзьями и с Европейским союзом, с "Большой семеркой", чтобы давить на Россию выполнить минские соглашения. Каким образом мы будем держать наш фронт по отношению к оккупированному Крыму и что мы можем сделать для того, чтобы, в конце концов международное сообщество имело доступ к оккупированному Крыму", — рассказал глава МИД Украины.
По информации главы украинской делегации в ПАСЕ, народного депутата Владимира Арьева, Порошенко также может обсудить с руководством США законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий украинских военных. Президент обещал внести документ на рассмотрения Рады в ближайшее время.
Как стало известно в понедельник, данный документ предусматривает признание неподконтрольных Киеву территорий Донбасса "оккупированными" и переход украинских силовиков к формату "воинской операции". При этом власти Украины заверяют, что этот законопроект не противоречит минским соглашениям и "позволит вдохнуть жизнь в минский процесс". В Москве заявили, что в Кремле нет детальной информации о плане Киева по реинтеграции Донбасса, считают нужным изучить, насколько он соответствует минским договоренностям.
Формат участия США в решении конфликта
Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). США не участвует в нем, но периодически этот вопрос поднимается. В Варшаве ранее также предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства.
После избрания Дональда Трампа вновь заговорили о поиске нового формата по урегулирование конфликта на востоке Украины при непосредственном участии Соединённых Штатов.
Газета The Washington Post в конце мая со ссылкой на американских чиновников и сторонних экспертов сообщила, что администрация американского президента планирует перезапустить переговоры с Россией по мирному урегулированию в Донбассе. По данным издания, эту инициативу госсекретарь США Рекс Тиллерсон уже обсуждал с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Позже сам Тиллерсон на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США заявил, что "очень возможно, правительства Украины и России могут прийти к приемлемому решению (конфликта в Донбассе — ред.) в какой-то структуре помимо минских договоренностей, но с учетом обозначенных в них целей".
"Он (государственный секретарь США Рекс Тиллерсон — ред.) сказал о том, что каким бы ни был формат — главное, чтобы были достигнуты цели Минска ("Минска-2", минских соглашений — ред.). Не обязательно по пунктам вычеркнуть, чтобы просто был достигнут мир. Это то, что он имел в виду", — приводит слова первого замглавы МИД Вадима Пристайко информагентство УНИАН.
В Киеве ожидают, что США в ближайшее время назначат специального представителя, который будет отвечать за координацию действий с Украиной.
В Москве считают, что разрешение конфликта в Донбассе без участия в переговорах представителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР невозможно. По мнению замглавы МИД РФ Григория Карасина, выводить переговоры по Донбассу за рамки минских договоренностей нет нужды.
"Тактический" шаг Трампа
Украинские эксперты считают, что на фоне внутренней борьбы в Америке Трампу необходимы внешнеполитические победы. Политологи не исключают, что президент США может это сделать за счет серьезного продвижения на пути разрешения конфликта в Донбассе. Поэтому ситуация на востоке Украины станет центральной темой в ходе встречи Трампа и Порошенко.
"Очень ограничен во времени сам президент Трамп, под давлением двух расследований, которые ведутся и Конгрессом, и ФБР, и ему очень необходимы сейчас какие-то внешнеполитические победы. И я думаю, что он видит такой потенциал именно в конфликте в Украине и в решении, по мере стабилизации ситуации в нашей стране", — считает эксперт Института общественно-экономических исследований Юлия Курнишова.
По мнению эксперта Международного центра перспективных исследований Игоря Петренко, встреча с президентом Украины станет для Трампа имиджевым ходом "и попыткой уйти от лишних обвинений в связях с Россией".
Схожее мнение выразил экс-глава МИД Украины Леонид Кожара.
"Ходят такие слухи, что будет готовиться вопрос об импичменте президента США. Поэтому, я думаю, для Трампа это (встреча с Порошенко – ред.) в определенной степени такой тактический шаг, который снимает очень много вопросов внутри Вашингтона", — считает Кожара.
При этом почти все эксперты сходятся во мнении, что, несмотря на то, что визит Порошенко в США — позитивный сигнал, Киеву не надо себя тешить иллюзиями и рассчитывать на какую-то существенную помощь со стороны США.