Британские спортсмены нарушили российско-финскую границу, чтобы выпить пива

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Британская команда по спортивному ориентированию после участия в турнире в Финляндии нарушила границу с РФ, чтобы выпить пива, сообщает портал телерадиовещания Финляндии Yle. © Sputnik / Виктор Толочко Перейти в фотобанк Польский парапланерист нарушил границу с Белоруссией

Финские пограничники задержали группу из четырех британцев в воскресенье. Мужчины ехали на автомобиле в населенный пункт Йоэнсуу после участия в турнире по ориентированию. По пути они остановились у границы с Россией и пешком пересекли ее.

"Мужчины были на российской территории около 15 минут. Там они выпили несколько банок пива", — заявил ведущий следователь отдела по борьбе с нарушениями пограничной службы Финляндии Тимо Хэккинен. Он также отметил, что российская сторона была поставлена в известность об этом инциденте.

После задержания британцы признались, что умышленно пересекли границу. Сообщается, что им было разрешено вернуться на родину, однако позднее им придется выплатить штраф.