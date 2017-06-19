СНБО Украины рассмотрит закон по Донбассу после визита Порошенко в США

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости. Заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, на котором будет рассмотрен законопроект о реинтеграции Донбасса, состоится после возвращения президента Петра Порошенко в Киев из США, заявил в понедельник депутат Верховной рады от крупнейшей фракции "Блок Петра Порошенко" Максим Курячий.

Порошенко ранее заявил о планах внести на рассмотрение Рады законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий украинских военных. При этом президент выступил против отмены режима "антитеррористической операции" (так в Киеве называют военную операцию в Донбассе) до принятия этого закона. В понедельник Порошенко отправился с рабочим визитом в США, где намерен в том числе обсудить с руководством США законопроект о реинтеграции Донбасса.

"Законопроект будет сформирован на основании концепции. Концепция будет утверждена на ближайшем заседании СНБО. Состоится это ближайшее заседание СНБО после возвращения президента Украины в Киев", — заявил Курячий в эфире телеканала "112 Украина".