Мэр Лондона призвал правительство не сокращать финансирования полиции

ЛОНДОН, 19 июн – РИА Новости, Мария Табак. Мэр Лондона Садик Хан призвал правительство Великобритании отказаться от планов по сокращению бюджета правоохранительных органов.
"Я уже 13 месяцев говорю, что меня беспокоит объем ресурсов, которыми располагают столичная полиция и другие организации. Я добиваюсь увеличения ресурсов Скотланд-Ярда. Мой призыв к правительству: вы планируете еще сократить 400 миллионов фунтов стерлингов, не делайте этого!" — заявил Хан журналистам, собравшимся на месте событий.
"Мой призыв к правительству: вы планируете изменить механизм финансирования полиции, чтобы Лондон потерял еще больше денег, не делайте этого. Мой призыв к правительству: мы должны обеспечить необходимый уровень финансирования столицы", — сказал Хан.