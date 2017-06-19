Мэр Лондона призвал правительство не сокращать финансирования полиции

ЛОНДОН, 19 июн – РИА Новости, Мария Табак. Мэр Лондона Садик Хан призвал правительство Великобритании отказаться от планов по сокращению бюджета правоохранительных органов.

Фургон в ночь на понедельник совершил наезд на людей на севере Лондона, возвращавшихся из мечети с ночной молитвы. Полиция сообщила, что в результате инцидента погиб один человек, десять были ранены, восемь из них госпитализированы. По подозрению в совершении предумышленного убийства был задержан 48-летний белый мужчина.

"Я уже 13 месяцев говорю, что меня беспокоит объем ресурсов, которыми располагают столичная полиция и другие организации. Я добиваюсь увеличения ресурсов Скотланд-Ярда. Мой призыв к правительству: вы планируете еще сократить 400 миллионов фунтов стерлингов, не делайте этого!" — заявил Хан журналистам, собравшимся на месте событий.

"Мой призыв к правительству: вы планируете изменить механизм финансирования полиции, чтобы Лондон потерял еще больше денег, не делайте этого. Мой призыв к правительству: мы должны обеспечить необходимый уровень финансирования столицы", — сказал Хан.