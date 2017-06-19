На Елисейских Полях машина протаранила полицейский фургон

Спецслужбы в районе Елисейских полей в Париже. 19 июня 2017

Спецслужбы в районе Елисейских полей в Париже. 19 июня 2017

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Французская полиция проводит операцию в районе Елисейских Полей в Париже, сообщила столичная префектура.

По данным агентства Рейтер, правоохранители оцепили театр Мариньи и эвакуировали людей на стройплощадке рядом со зданием.

Как сообщил телеканал BFMTV, автомобиль врезался в полицейский фургон на Елисейских Полях. После столкновения машина загорелась, полиция задержала находившегося в ней мужчину. По данным французских СМИ, нападение на сотрудников жандармерии было намеренным. Как сообщает агентство Франс Пресс сообщает, у водителя нашли оружие.

Район оцеплен многочисленными нарядами полиции, префектура призывает граждан избегать место проведения операции.

Пока неизвестно, идет ли речь о преднамеренной атаке.