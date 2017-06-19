На Елисейских Полях машина протаранила полицейский фургон

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Французская полиция проводит операцию в районе Елисейских Полей в Париже, сообщила столичная префектура.
По данным агентства Рейтер, правоохранители оцепили театр Мариньи и эвакуировали людей на стройплощадке рядом со зданием.
Как сообщил телеканал BFMTV, автомобиль врезался в полицейский фургон на Елисейских Полях. После столкновения машина загорелась, полиция задержала находившегося в ней мужчину. По данным французских СМИ, нападение на сотрудников жандармерии было намеренным. Как сообщает агентство Франс Пресс сообщает, у водителя нашли оружие.
#BREAKING: Paris #ChampsElysees cordoned off after car crashes into police van pic.twitter.com/M7rHDYl7ka— CGTN (@CGTNOfficial) 19 июня 2017 г.
Район оцеплен многочисленными нарядами полиции, префектура призывает граждан избегать место проведения операции.
Пока неизвестно, идет ли речь о преднамеренной атаке.