Лондонский имам не дал толпе расправиться с наехавшим на людей мужчиной

ЛОНДОН, 19 июн – РИА Новости, Мария Табак. Имам мусульманского центра на севере Лондона, возле которого накануне был совершен наезд на людей, рассказал, что сумел отбить подозреваемого у своих единоверцев и передать его полиции живым.

Фургон в ночь на понедельник совершил наезд на людей на севере Лондона, возвращавшихся из мечети с ночной молитвы. Полиция сообщила, что в результате инцидента погиб один человек, 10 ранены, восемь из них госпитализированы. По подозрению в совершении предумышленного убийства задержан 48-летний белый мужчина.

"Мы прибежали буквально через минуту после того, как все произошло. Мы побежали и увидели 10-15 человек вокруг этого мужчины. Он был ранен, многие пытались ударить его. Мы сделали все необходимое, чтобы не допустить причинения ему вреда", — рассказал Мохаммед Махмуд журналистам, собравшимся на месте трагедии.

"Я был не один, были и другие братья. Они были спокойны, собранны, и это позволило успокоить людей и погасить пламя гнева", — добавил Махмуд.

Слова имама ранее подтвердили глава Скотланд-Ярда Крессида Дик и мэр Лондона Садик Хан.