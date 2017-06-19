Могерини заявила, что ЕС, скорее всего, продлит санкции против России

ЛЮКСЕМБУРГ, 19 июн – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз, вероятно, продлит экономические санкции против России, поскольку реальных подвижек в выполнении минских договоренностей не наблюдается, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Я должна констатировать, что нет реальных подвижек в выполнении соглашения. Я полагаю, что будет принято решение по продлению нынешних санкций", — сказала Могерини, отвечая на вопрос, будет ли продление санкций против РФ обсуждаться на саммите ЕС, который пройдет 22 и 23 июня.

При этом она отметила, что этот вопрос будет обсуждаться после саммита. "У нас есть время до конца июля для продления санкций", — заявила глава дипломатии ЕС.