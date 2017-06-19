Катар назвал условие участия в прямых переговорах со странами региона

ДОХА, 19 июн — РИА Новости. Катар готов на прямые переговоры со странами, разорвавшими с ним отношения, после снятия блокады, заявил глава МИД страны Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани.

"Мы поддерживаем кувейтскую инициативу о начале прямых переговоров", — сказал он на пресс-конференции в Дохе.

В то же время министр подчеркнул, что такой диалог может начаться только после снятия эмбарго, введенного в отношении Катара. "Переговоры должны вестись цивилизованным образом… а не под давлением и блокадой. Мы должны закончить блокаду и начать переговоры", — считает глава МИД Катара.

"Нужно использовать легальные методы, а не блокаду. Не блокировать воздушное и водное пространство, не мешать нашим кораблям плыть в Катар", — добавил он.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром все транспортное сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов. Кувейт, в свою очередь, выступил с предложением о проведении прямых переговоров между Катаром и его оппонентами.