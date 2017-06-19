Изоляция Катара может продлиться годы, заявили в ОАЭ

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Изоляция Катара со стороны соседей на Ближнем Востоке может продлиться годы, заявил госминистр ОАЭ по иностранным делам Анвар Гаргаш.

В начале июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали отношения с Катаром и прекратили с ним сообщение, обвинив в поддержке терроризма и дестабилизации обстановки в странах. Катар отверг обвинения, а посредником в урегулировании кризиса выступил Кувейт.

"Посредничество Кувейта будет очень полезно, и требования будут выдвинуты. Катар поймет, что это новое положение дел, и изоляция может продлиться годы", — цитирует агентство Рейтер заявление Гаргаша группе репортеров в Париже.

По его словам, если Катар хочет оставаться в изоляции из-за "извращенного взгляда на свою политическую роль", то "пусть остается изолированным".

Как отметило агентство, Гаргаш также призвал Турцию, оказавшую Катару поддержку, сохранить взвешенную позицию в кризисе и поддержать арабские усилия.