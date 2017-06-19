МИД Катара высказался против иностранных мониторинговых механизмов в Дохе

ДОХА, 19 июн — РИА Новости. Глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани заявил, что Доха не приемлет создания каких-либо иностранных мониторинговых механизмов в отношении себя, так как это было бы нарушением суверенитета страны.
"Мы участвуем в конструктивном диалоге, но основываясь на прочной и рациональной основе. Мы не можем позволить какие-то требования, которые кто-то просто хочет от нас", — заявил в связи с этим Аль Тани журналистам.
По его словам, Доха не приемлет идею о том, что Катар "должен контролироваться иностранным механизмом мониторинга".
"Мы не находимся под опекой какой-либо страны, мы — суверенное и независимое государство. Нам нельзя что-то навязать из какой-либо другой страны. Мы являемся активной частью международного сообщества. Мы — страна, которая уважает международное право", — отметил катарский министр.
Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.