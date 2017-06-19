МИД Катара высказался против иностранных мониторинговых механизмов в Дохе

ДОХА, 19 июн — РИА Новости. Глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани заявил, что Доха не приемлет создания каких-либо иностранных мониторинговых механизмов в отношении себя, так как это было бы нарушением суверенитета страны.

Ранее госминистр Объединенных Арабских Эмиратов по иностранным делам Анвар Гаргаш призвал Запад создать мониторинговый механизм, который позволит контролировать выполнение Катаром обязательств по отказу от финансирования терроризма.

"Мы участвуем в конструктивном диалоге, но основываясь на прочной и рациональной основе. Мы не можем позволить какие-то требования, которые кто-то просто хочет от нас", — заявил в связи с этим Аль Тани журналистам.

По его словам, Доха не приемлет идею о том, что Катар "должен контролироваться иностранным механизмом мониторинга".

"Мы не находимся под опекой какой-либо страны, мы — суверенное и независимое государство. Нам нельзя что-то навязать из какой-либо другой страны. Мы являемся активной частью международного сообщества. Мы — страна, которая уважает международное право", — отметил катарский министр.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.