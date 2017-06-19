Лондонская полиция усилит охрану в мечетях

Полиция работает на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017

Полиция работает на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017

ЛОНДОН, 19 июн – РИА Новости, Мария Табак. Лондонские мечети будут взяты под усиленную охрану после произошедшего ночью теракта на севере столицы, объявил в понедельник мэр города Садик Хан.

Фургон в ночь на понедельник совершил наезд на людей на севере Лондона, возвращавшихся из мечети с ночной молитвы. Полиция сообщила, что в результате инцидента погиб один человек, 10 ранены, восемь из них госпитализированы. По подозрению в совершении предумышленного убийства задержан 48-летний белый мужчина.

"В ближайшие часы и дни видимое присутствие полиции усилится, особенно возле мечетей и молитвенных домов в преддверии завершения поста и Рамадана", — сказал Хан журналистам.

"Последние несколько недель были ужасными для Лондона", — отметил он.

В свою очередь, глава Скотланд-Ярда Крессида Дик заявила, что полиция очень серьезно относится к любым проявлениям экстремизма.

Нынешний теракт стал четвертым в Великобритании за последние три с небольшим месяца. Вечером 3 июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. Семь человек погибли.

В Манчестере 22 мая теракт произошел во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ, запрещенная в РФ и ряде других стран.

В Лондоне 22 марта произошел теракт, унесший жизни пяти человек, десятки получили ранения. Террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего у самого здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому. Террориста ликвидировал вооруженный охранник министра обороны Великобритании.