Мэй пообещала сделать все для обеспечения безопасности мусульман в Британии

ЛОНДОН, 19 июн – РИА Новости, Денис Ворошилов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала сделать все для обеспечения безопасности мусульманской общины, сообщил РИА Новости один из участников встречи главы правительства с прихожанами мечети, возле которой в ночь на понедельник произошло ЧП.

"Миссис Мэй сказала, что будет работать над обеспечением безопасности мусульманской общины в стране. Она сказала, что сделает для этого все", — сказал собеседник агентства, выходя со встречи.

Он отказался представиться и не стал отвечать на вопрос, верит ли он в то, что правительство предпримет какие-либо радикальные шаги.

Ранее Мэй подверглась критике за то, что слишком долго не встречалась с жертвами пожара на западе Лондона.

Неизвестный на фургоне в ночь на понедельник совершил наезд на людей на севере Лондона, возвращавшихся из мечети с ночной молитвы. Полиция сообщила, что в результате инцидента погиб один человек, 10 ранены, восемь из них госпитализированы. По подозрению в совершении предумышленного убийства задержан 48-летний мужчина. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что полиция рассматривает инцидент как потенциальный теракт.