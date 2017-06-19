В Раде рассказали о проведении выборов в Донбассе по закону о реинтеграции

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости. Закон о реинтеграции Донбасса исключает проведение любых выборов в регионе до возвращения территории под контроль Киева, сообщил в понедельник заместитель главы парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко.

Президент Украины ранее заявил о планах внести на рассмотрение Рады законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий украинских военных. При этом президент выступил против отмены режима "антитеррористической операции" (так в Киеве называют военную операцию в Донбассе) до принятия этого закона. По информации депутатов Рады, он предусматривает признание неподконтрольных Киеву территорий Донбасса "оккупированными" и переход украинских силовиков к формату "воинской операции".

"Само название закона "О временно оккупированных территориях…", согласно правилам ОБСЕ и ООН, на оккупированных территориях не могут состояться никакие выборы. Как раз принятие этого закона воо