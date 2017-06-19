В Италии расследуют убийство, предположительно, гражданки России

РИМ, 19 июн — РИА Новости, Сергей Старцев. Предполагаемая гражданка России 30-летняя Анастасия Шакурова и ее близкий приятель 31-летний неаполитанец Бьяджо Джуниор Буономо были убиты в минувшее воскресенье в североитальянском городке Кириньяго близ Венеции, сообщают местные СМИ. Российское генконсульство в Милане выясняет, действительно ли женщина была гражданкой РФ, точной информации об этом пока нет.

Двойное убийство было совершено в доме 50-летнего Стефано Перале, который, по информации местных СМИ, был знаком с Шакуровой и ранее поддерживал с ней близкие отношения. В ночь с субботы на воскресенье Перале, находившийся в состоянии сильного нервного возбуждения, сам позвонил в полицию и сообщил о том, что убил двух человек. Прибывшие на место преступления сотрудники полиции обнаружили тела Шакуровой и Буономо.

Как стало известно журналистам, Перале сразу признался, что совершил убийство на почве ревности. По его словам, он пригласил Шакурову и ее приятеля к себе в гости, подмешал им в напитки наркотическое вещество, а затем задушил женщину в спальне. После убийства Шакуровой ревнивец решил свести счеты с более удачливым соперником и начал избивать его палкой. Буономо попытался бежать, но не смог скрыться и также был убит. Его тело было обнаружено в луже крови перед входом в дом.

"Сотрудники итальянской полиции оперативно проинформировали генеральное консульство РФ в Милане о происшедшем. Мы находимся на связи с представителями правоохранительных органов и следим за этим делом. Однако точной информацией о том, что Шакурова является гражданкой РФ, мы пока не располагаем", — сообщил РИА Новости представитель российского генконсульства в Милане.