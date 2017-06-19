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В мире

Британские мусульмане жалуются на рост исламофобии в стране

15:4719.06.2017
(обновлено: 16:11 19.06.2017)
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© AFP 2017 / Adek BerryМусульманская женщина в Центральной мечети Лондона. Архивное фотоМусульманская женщина в Центральной мечети Лондона. Архивное фото
© AFP 2017 / Adek Berry

ЛОНДОН, 19 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Британские мусульмане жалуются на рост исламофобии в стране и просят власти защитить их.

Полиция и журналисты на месте наезда фургона на людей в Лондоне. 19 июня 2017
© РИА Новости / Денис Ворошилов
Активисты иудейских общин предложили помощь пострадавшим в ЧП в Лондоне
Фургон в ночь на понедельник совершил наезд на людей на севере Лондона, возвращавшихся из мечети с ночной молитвы. Полиция сообщила, что в результате инцидента погиб один человек, десять ранены, восемь из них госпитализированы. По подозрению в совершении предумышленного убийства задержан 48-летний белый мужчина.

"У нас многонациональный район, здесь живут люди многих национальностей. Мы не хотим, чтобы кто-то страдал или боялся. Мы (мусульмане) ходим в мечети, тут растут наши дети, мы не враги, мы такие же, как и остальные. Но мы все чаще слышим, что мечети в Британии подвергаются атакам. Теперь какой-то сумасшедший устроил все это здесь, у нас", — рассказал РИА Новости 48-летний местный житель, владелец овощной лавки Омар.

Полиция работает на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017
© REUTERS / Neil Hall
При ЧП в Лондоне пострадали прихожане двух мечетей
По его словам, его соседи по Финсбеи-парку рассказывали о том, что в Лондоне периодически слышат оскорбления в адрес одетых в национальные одежды женщин — жен и дочерей, — при этом сами мусульмане не позволяют себе оскорблять людей, исповедующих другие религии и, согласно этому, носящие свои национальные одежды.

"Ни я, ни мои друзья, никогда такого не делали. Мне вообще нельзя вести себя агрессивно — я продаю овощи, и мне нужно их продать больше. Я не могу говорить людям, как им одеваться, когда они приходят ко мне (в магазин). Главное — не делать ничего плохого и быть вежливым", — добавил Омар.

"Мы просим власти сделать что-то. Кажется, что мусульмане стали чаще подвергаться агрессии. Мы просим полицию защитить нас. Мы готовы помочь в этом общественности чем только можно", — сказал он.

Другой местный житель, прихожанин мечети Насер, возле которой произошла трагедия, также пожаловался на негативное отношение лондонцев к мусульманам.

Полиция работает на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017
© REUTERS / Neil Hall
Мэй открыла заседание чрезвычайного комитета после ЧП в Лондоне
"Когда я еду куда-нибудь в национальной одежде — на меня недружелюбно смотрят, косятся и шепчутся. Я знаю случаи, когда людей в национальной одежде толкали с лестниц, а девушек поливали пивом. Я шокирован случившимся, особенно тем, что это произошло после молитвы в Рамадан, но на самом деле, я не удивлен. Уровень исламофобии растет", — сказал Насер.

По его мнению, сделать такое мог или глупец, или безумец. "Сделать такое мог только безумец или глупец. Мне очень грустно, когда я думаю о случившемся", — добавил он.

По словам Насера, со слов очевидцев, злоумышленник кричал окружившим его после ЧП людям: "Убейте меня".

"Он смеялся, кричал "Убейте меня", а когда его полиция усаживала в автомобиль, то улыбался", — добавил собеседник агентства.

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© 2017 Associated Press
Кадры с места наезда фургона на выходящих из мечети мусульман в Лондоне
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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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radiozaboy
"мусульмане жалуются на рост исламофобии"
Нашёл в Википедии статью "Шахада"
и вы недовольны?
Ну представьте, что вам кто-нибудь заявит, например, "...что нет иного Божества, достойного поклонения, кроме... Акунаки", т.е. что Акунаки достоин поклонения, а все остальные - не достойны.

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16:05
19.06.2017
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vladik65
Ну сами виноваты. Надо было за своими зверьками следить.
15:53
19.06.2017
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