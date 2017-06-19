ЛОНДОН, 19 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Британские мусульмане жалуются на рост исламофобии в стране и просят власти защитить их.
"У нас многонациональный район, здесь живут люди многих национальностей. Мы не хотим, чтобы кто-то страдал или боялся. Мы (мусульмане) ходим в мечети, тут растут наши дети, мы не враги, мы такие же, как и остальные. Но мы все чаще слышим, что мечети в Британии подвергаются атакам. Теперь какой-то сумасшедший устроил все это здесь, у нас", — рассказал РИА Новости 48-летний местный житель, владелец овощной лавки Омар.
"Ни я, ни мои друзья, никогда такого не делали. Мне вообще нельзя вести себя агрессивно — я продаю овощи, и мне нужно их продать больше. Я не могу говорить людям, как им одеваться, когда они приходят ко мне (в магазин). Главное — не делать ничего плохого и быть вежливым", — добавил Омар.
"Мы просим власти сделать что-то. Кажется, что мусульмане стали чаще подвергаться агрессии. Мы просим полицию защитить нас. Мы готовы помочь в этом общественности чем только можно", — сказал он.
Другой местный житель, прихожанин мечети Насер, возле которой произошла трагедия, также пожаловался на негативное отношение лондонцев к мусульманам.
По его мнению, сделать такое мог или глупец, или безумец. "Сделать такое мог только безумец или глупец. Мне очень грустно, когда я думаю о случившемся", — добавил он.
По словам Насера, со слов очевидцев, злоумышленник кричал окружившим его после ЧП людям: "Убейте меня".
"Он смеялся, кричал "Убейте меня", а когда его полиция усаживала в автомобиль, то улыбался", — добавил собеседник агентства.