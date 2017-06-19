Наезд на людей в Лондоне мог совершить психопат, считает эксперт

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Наезд на людей автомобилем в Лондоне мог совершить психопат, не являющийся террористом, считает член Совета по внешней и оборонной политике РФ генерал-майор (ФСБ России) запаса Александр Михайлов.
"Когда говорится о каком-либо преступлении необходимо рассматривать не только объективные, но и субъективные стороны. Есть террористические акты, а есть дорожно-транспортные происшествия, которые необходимо отделить друг от друга. Мне кажется, что сегодня Великобритания уже начинает дуть на воду, и любое происшествие — от удара током электрика заканчивая наездом на толпу — начинает рассматривать исключительно с позиции террористических атак. Запущена некая фобия, калька, механизм совершения подобных террористических, бандитских, хулиганских актов", — заявил РИА Новости во вторник Михайлов.
"Преступление совершено с объектом повышенной опасности — транспортным средством. А на транспортных средствах в Англии ездит огромное количество людей. И сумасшедших среди них много, психопатов огромное количество. Люди психопатических склонностей берут на вооружение методы совершения подобных актов с использованием бытовых предметов, когда не нужны взрывчатка, взрыватели и особый интеллект исполнителя", — сказал эксперт.
По его словам "это — еще цветочки; когда такие люди поймут, какие ресурсы заложены в транспортных средствах, тогда вообще, как говорится, гаси свет".
"Можно сказать одно: Европа погружается во мрак, показанный в фильме "Банды Нью-Йорка". Скоро Великобритания придет к состоянию, когда люди пойдут стенка на стенку с ножами и топорами. В силу формальной толерантности политики Запада будут предоставлять им такие права. Вот что страшно", — заключил Михайлов.