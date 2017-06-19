Наезд на людей в Лондоне мог совершить психопат, считает эксперт

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Наезд на людей автомобилем в Лондоне мог совершить психопат, не являющийся террористом, считает член Совета по внешней и оборонной политике РФ генерал-майор (ФСБ России) запаса Александр Михайлов.

В понедельник около 00:20 (02:20 мск) фургон совершил наезд на людей в районе Финсбери-парк на северо-востоке столицы Великобритании — Лондона. Инцидент произошел в тот момент, когда мусульмане возвращались после ночной молитвы. По последним данным полиции, в результате инцидента один человек погиб, 10 получили ранения, из них восемь находятся в больницах. Водитель фургона, 48-летний белый мужчина, арестован по подозрению в покушении на убийство. По сообщению газеты Evening Standard со ссылкой на очевидцев, из машины выскочил вооруженный ножом мужчина — в результате его нападения по меньшей мере один человек был ранен. Полиция информацию о ножевых ранениях опровергает. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что полиция рассматривает инцидент в Лондоне как потенциальный теракт.

"Когда говорится о каком-либо преступлении необходимо рассматривать не только объективные, но и субъективные стороны. Есть террористические акты, а есть дорожно-транспортные происшествия, которые необходимо отделить друг от друга. Мне кажется, что сегодня Великобритания уже начинает дуть на воду, и любое происшествие — от удара током электрика заканчивая наездом на толпу — начинает рассматривать исключительно с позиции террористических атак. Запущена некая фобия, калька, механизм совершения подобных террористических, бандитских, хулиганских актов", — заявил РИА Новости во вторник Михайлов.

Он отметил, что алгоритм совершения подобных невысокотехнологичных преступлений могут брать на вооружение люди с отклоняющимся поведением, не относящиеся к числу террористов.

"Преступление совершено с объектом повышенной опасности — транспортным средством. А на транспортных средствах в Англии ездит огромное количество людей. И сумасшедших среди них много, психопатов огромное количество. Люди психопатических склонностей берут на вооружение методы совершения подобных актов с использованием бытовых предметов, когда не нужны взрывчатка, взрыватели и особый интеллект исполнителя", — сказал эксперт.

По его словам "это — еще цветочки; когда такие люди поймут, какие ресурсы заложены в транспортных средствах, тогда вообще, как говорится, гаси свет".

"Можно сказать одно: Европа погружается во мрак, показанный в фильме "Банды Нью-Йорка". Скоро Великобритания придет к состоянию, когда люди пойдут стенка на стенку с ножами и топорами. В силу формальной толерантности политики Запада будут предоставлять им такие права. Вот что страшно", — заключил Михайлов.