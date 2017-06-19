Премьер Греции призвал Турцию уважать решение суда о невыдаче 8 военных

АФИНЫ, 19 июн — РИА Новости, Геннадий Мельник. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил в понедельник, что суд в его стране является независимым и его решения следует уважать.

На пресс-конференции после переговоров Ципраса с его турецким коллегой Бинали Йылдырымом турецкий журналист напомнил, что Анкара считает восьмерых бежавших в Грецию военных участниками попытки государственного переворота и призывает к их выдаче.

"В Греции, как и в Турции, есть полное разделение судебной и исполнительной власти, правосудие является самостоятельным и независимым, и мы уважаем его решения, согласны или не согласны мы с ними", — сказал Ципрас.

По его мнению, в данном случае речь идет не о суде, а о политической проблеме. "Мы с первого момента ясно высказались против переворота и попытки остановить демократическую законность. Мы говорили, что в нашей стране госперевороты не приветствуются", — добавил Ципрас.

Турецкий премьер, со своей стороны, вновь потребовал выдачи обвиняемых в попытке путча. "Конечно, есть разделение властей, конечно, правосудие будет принимать свои решения и исполнительная власть будет выполнять те, которые ее касаются. Турция пережила трудные дни. Мы не должны забывать переворот и мы не хотим, чтобы путчисты сделали переворот в греко-турецких отношениях", — сказал Йылдырым.

Накануне визита премьера в Грецию с резким заявлением выступил президент Турции Тайип Эрдоган. По его словам, Греция укрывает у себя террористов.