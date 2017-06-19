В ЕС заявили о важности взаимодействия с Россией по борьбе с терроризмом

ЛЮКСЕМБУРГ, 19 июн – РИА Новости, Владимир Добровольский. Главы МИД стран-членов Евросоюза заявили о важности взаимодействия по борьбе с терроризмом с рядом международных организаций и стран, в том числе с Россией, говорится в итоговом документе министерского заседания по внешним аспектам борьбы с терроризмом.

В документе перечисляются партнеры, с которыми Евросоюз намерен сотрудничать по антитеррору. В первую очередь в нем упомянуты США, Австралия, Канада и страны Шенгенской зоны, не входящие в ЕС. Они названы "ключевыми стратегическими партнерами", с которыми предполагается "сотрудничество и координация". Кроме того, ключевым названо сотрудничество с ООН, ОБСЕ, Советом Европы, НАТО, Интерполом, Африканским Союзом, международной коалицией по борьбе с организацией "Исламское государство"*, "Глобальным форумом по борьбе с терроризмом" (GCTF), "Рабочей группой Африканского Рога", ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, FATF), ЭКОВАС (Экономическим сообществом западноафриканских государств), G7, группой стран Сахеля G5 Sahel, Лигой арабских государств (ЛАГ) и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

"Совет отмечает важность сотрудничества с другими соответствующими игроками, включая страны Персидского залива, Израиль, а также, в рамках наших руководящих принципов, с Россией", — говорится в заявлении.

В марте 2016 года главы МИД стран-членов ЕС согласовали пять принципов отношений с Россией. Министры решили, что основанием для любых существенных изменений в отношениях с РФ должно быть полное выполнение минских договоренностей, договорились о необходимости укрепления отношений с восточными партнерами и другими соседями, в том числе в Центральной Азии, и об укреплении устойчивости ЕС к вызовам энергетической безопасности, гибридным угрозам и по вопросам коммуникации. В-четвертых, ЕС намерен избирательно взаимодействовать с РФ по вопросам внешней политики, в том числе по Ирану, Ближнему Востоку, Сирии, КНДР, миграции и борьбе с терроризмом и изменениями климата, а также в других областях при соблюдении интересов ЕС. Кроме того, ЕС выразил стремление поддерживать гражданское общество в РФ и налаживать контакты между людьми.

* Террористическая организация "Исламское государство" запрещена в России