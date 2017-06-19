ВСУ покинули район насосной станции Южно-Донбасского водопровода

ДОНЕЦК, 19 июн — РИА Новости. Украинские силовики покинули позиции в районе населенного пункта Васильевка, где расположена ранее останавливавшая работу из-за обстрелов насосная станция Южно-Донбасского водопровода, заявил в понедельник заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Насосная станция первого подъема Южно-Донбасского водопровода расположена под Ясиноватой в районе населенного пункта Васильевка. Она подает воду на пять фильтровальных станций Донбасса по обе линии соприкосновения, которые обеспечивают водоснабжение более 40 населенных пунктов с населением 1,8 миллиона человек. В результате обстрелов в начале июня станция останавливала работу.

"В районе Васильевки подразделения вооруженных сил Украины оставили свои позиции, и мы подвинулись вперед", — сказал Басурин журналистам.

Он не уточнил, на какое именно расстояние продвинулись ополченцы после отхода силовиков, но отметил, что "достаточно, чтобы обезопасить насосную станцию (Южно-Донбасского водопровода — ред.) от обстрелов". "Если, конечно, это не будут целенаправленные обстрелы насосной станции", — добавил он.

По словам Басурина, за последнюю неделю это уже второй случай, когда украинские силовики оставляют позиции в Донбассе.