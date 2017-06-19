Россия стала пятой страной Европы по числу принятых беженцев

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Россия заняла пятое место в Европе по количеству принятых беженцев, говорится в докладе "Глобальные тренды: Принудительное перемещение в 2016 году" Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).
Турция лидирует по этому показателю среди всех стран. Следом идет Пакистан — 1,4 миллиона человек, замыкает тройку Ливан, принявший миллион беженцев.
ООН фиксирует в 2016 году рекордное число беженцев — 22,5 миллиона человек. Рекордным стало и число людей, вынужденных покинуть свои дома — 65,6 млн.
Большинство беженцев под мандатом УВКБ (84%) приняли у себя развивающиеся страны.