Россия стала пятой страной Европы по числу принятых беженцев

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Россия заняла пятое место в Европе по количеству принятых беженцев, говорится в докладе "Глобальные тренды: Принудительное перемещение в 2016 году" Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

По подсчетам организации, на территории России находились 228 990 человек, имеющих статус беженца. Это пятый результат среди европейских стран после Турции (порядка 2,9 миллионов человек), Германии (669 тысяч), Франции (304 тысячи) и Швеции (230 тысяч).

Турция лидирует по этому показателю среди всех стран. Следом идет Пакистан — 1,4 миллиона человек, замыкает тройку Ливан, принявший миллион беженцев.

ООН фиксирует в 2016 году рекордное число беженцев — 22,5 миллиона человек. Рекордным стало и число людей, вынужденных покинуть свои дома — 65,6 млн.

Большинство беженцев под мандатом УВКБ (84%) приняли у себя развивающиеся страны.