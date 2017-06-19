Париж осудил инцидент в Лондоне, заявили в МИД Франции

ПАРИЖ, 19 июн — РИА Новости. Французские власти решительно осуждают новую атаку в Лондоне, в результате которой погиб один человек, говорится в заявлении МИД Франции.

Фургон в ночь на понедельник совершил наезд на людей на севере Лондона, возвращавшихся из мечети с ночной молитвы. Полиция сообщила, что в результате инцидента погиб один человек, 10 ранены, восемь из них госпитализированы. По подозрению в совершении предумышленного убийства задержан 48-летний белый мужчина.

"Франция самым решительным образом осуждает нападение, которое произошло вечером 18 июня рядом с мечетью в районе Finsbury Park в Лондоне", — сказано в коммюнике. МИД выражает соболезнования семье погибшего и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. "Перед лицом этого нового испытания Франция заверяет жителей Лондона и британские власти в своей солидарности с ними", — говорится в документе.

Глубокие соболезнования выразило правительство Германии. "Наши глубочайшие соболезнования всем жертвам и их близким, людям в этой мечети и в целом — всем нашим друзьям в Лондоне и Великобритании", — сказал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт на брифинге. Он также предостерёг от спекуляций, поскольку британские власти пока не сообщили точных мотивов злоумышленника.

Осудило атаку в Лондоне и правительство Иордании. "Иордания отвергает терроризм во всех его проявлениях", — говорится в заявлении государственного министра информации и официального представителя правительства Иордании Мухаммеда аль-Момени, которое публикует иорданское агентство "Петра". По его словам, террористы стремятся посеять ненависть между представителями разных религий.

Один из крупнейших в мире исламских университетов "Аль-Азхар" призвал западные страны принять меры против распространения исламофобии. "Университет "Аль-Азхар" подтвердил свое решительное отрицание этого террористического акта и потребовал западные страны принять все возможные превентивные меры, чтобы ограничить проявление исламофобии и предотвратить повторение подобных инцидентов, направленных против мусульман и общечеловеческих ценностей", — цитирует заявление каирского университета новостной портал "Вето".

Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор отметил, что произошла атака на все религии, а не на одну, что "представители всех народов и конфессий должны сплотиться в противостоянии глобальному злу – террору". "Мы осуждаем этот кровавую и бесчеловечную атаку, целью которой, очевидно, было усиление напряжённости в Великобритании. Мы скорбим и сочувствуем всем невинным жертвам террора", — приводит пресс- служба ЕЕК слова Кантора.