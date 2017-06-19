Меркель назвала темы саммита Евросоюза в Брюсселе

БЕРЛИН, 19 июн – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. На саммите ЕС в Брюсселе в конце недели будут обсуждаться миграционная политика, борьба с терроризмом и защита климата, заявила в Берлине журналистам канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Возвращаясь к Европейскому совету, мы будем обсуждать там темы … такие, как вопросы борьбы с терроризмом, защита климата, также вопросы миграционной политики, речь там идет прежде всего о достижении прогресса в защите внешних границ, с одной стороны, здесь есть значительные улучшения, но и вопрос стабилизации стран происхождения (беженцев — ред.). Здесь для нас центральное значение имеет тема Ливии", — сказала Меркель.

Она подчеркнула, что между государствами региона "необходим дух кооперации", без этого подхода будет сложно достичь урегулирования в Сирии, Ливии, Йемене.