Активисты иудейских общин предложили помощь пострадавшим в ЧП в Лондоне

Полиция и журналисты на месте наезда фургона на людей в Лондоне. 19 июня 2017

Полиция и журналисты на месте наезда фургона на людей в Лондоне. 19 июня 2017

ЛОНДОН, 19 июн – РИА Новости, Денис Ворошилов. Активисты иудейских общин Лондона приехали в район Финсбери-парк, где фургон въехал в группу людей, для помощи пострадавшим при теракте.

Фургон в ночь на понедельник совершил наезд на людей на севере Лондона, возвращавшихся из мечети с ночной молитвы. Полиция сообщила, что в результате инцидента погиб один человек, 10 ранены, восемь из них госпитализированы. По подозрению в совершении предумышленного убийства задержан 48-летний белый мужчина.

Ранее к месту происшествия приехали представители общественных организаций, мусульманского духовенства и представители христианских церквей.

Несколько хасидов говорят с местными жителями, расспрашивают их о том, что произошло, спрашивают, как может помочь пострадавшим иудейская община, выражают сочувствие.

"Конечно, мы приехали, чтобы поддержать людей. Все верующие люди должны иметь возможность молиться в безопасности, никто не должен подвергаться атаке за молитвы, какими бы ни были разногласия между конфессиями", — сказал РИА Новости один из членов группы, ее координатор Элайджа.

Он подчеркнул, что его единоверцы не в первый раз оказывают помощь представителям других конфессий, пострадавшим от ЧП или терактов.

"Мы работали и работаем на пожаре (на прошлой неделе в Лондоне сгорел 24-этажный многоквартирный дом), там помощь очень нужна. Мы развозим воду, продукты питания, поддерживаем людей словом, кому-то помогаем искать родственников и знакомых. Сегодня мы здесь, выясняем, чем нужно помочь", — сказал собеседник агентства.

По его словам, местные жители и прихожане мечети благодарят за готовность помочь и очень тепло относятся к участию иудейской общины в их судьбах.