В ДНР заявили, что при перестрелке между силовиками погибли трое военных

ДОНЕЦК, 17 июн — РИА Новости. Трое украинских военных погибли и пять получили ранения в результате перестрелки между подразделениями силовиков в районе Широкино в Донбассе, заявил в понедельник журналистам замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"По уточненным данным, в результате разборок между украинскими силовиками под Широкино погибли трое военнослужащих ВСУ (вооруженных сил Украины — ред.) и пятеро получили ранения", — сказал Басурин.
* Радикальная организация, запрещенная в России.
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