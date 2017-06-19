В ДНР заявили, что при перестрелке между силовиками погибли трое военных

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2017 (148)

ДОНЕЦК, 17 июн — РИА Новости. Трое украинских военных погибли и пять получили ранения в результате перестрелки между подразделениями силовиков в районе Широкино в Донбассе, заявил в понедельник журналистам замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Ранее в Минобороны ДНР заявили о перестрелках между украинскими силовиками и подразделением экстремистской организации "Правый сектор"* в районе Широкино в Донбассе.

"По уточненным данным, в результате разборок между украинскими силовиками под Широкино погибли трое военнослужащих ВСУ (вооруженных сил Украины — ред.) и пятеро получили ранения", — сказал Басурин.

* Радикальная организация, запрещенная в России.

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