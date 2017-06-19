Киев намерен на законодательном уровне установить статус районов Донбасса

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости. Закон о реинтеграции Донбасса предусматривает обновление нынешнего законодательной базы, которая позволит установить четкий статус отдельных районов Луганской и Донецкой областей, которые неподконтрольны Киеву, сообщила на брифинге в понедельник представитель президента в парламенте Ирина Луценко.

"(Законопроект поможет — ред.) восстановить территорию, которая была захвачена сепаратистами и террористами, обновить законодательную базу, которая позволит установить четкий статус отдельных районов Луганской, Донецкой областей, создать единый центр, который будет подчиняться так называемому штабу, который будет подчиняться президенту", — сказала Луценко.

Также, по ее словам, данный закон предусматривает возможность введения президентом военного или чрезвычайного положения в отдельных районах.

Президент Украины ранее заявил о планах внести на рассмотрение Рады законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий украинских военных. При этом президент выступил против отмены режима "антитеррористической операции" (так в Киеве называют военную операцию в Донбассе) до принятия этого закона.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.

Киев ДНР и ЛНР не признает, считает подконтрольные властям республики территории оккупированными.