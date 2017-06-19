Депутат рассказал о статусе территорий в проекте о реинтеграции Донбасса

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости. Готовящийся закон о реинтеграции Донбасса предполагает признание неподконтрольных Киеву территорий региона оккупированными, сообщил в понедельник народный депутат от фракции "Народный фронт", член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Дмитрий Тымчук.

Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил о планах внести на рассмотрение Рады законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий украинских военных в регионе. При этом президент выступил против отмены режима "антитеррористической операции" (так в Киеве называют военную операцию в Донбассе) до принятия этого закона.

Тымчук утверждает, что необходимость смены формата военной операции в Донбассе возникла давно; этот вопрос стал якобы особенно актуален после признания Россией документов самопровозглашенных ЛНР и ДНР, введения в республиках "рублевой зоны" и внешнего управления на украинских предприятиях.

Эти шаги "заставляют нас форсировать вопрос признания данных территорий оккупированными… и переформатировать АТО, поскольку понятия деоккупации и антитеррористической операции несовместимы", написал Тымчук на своей странице в Facebook.