Глава Церкви Англии: жестокий акт в Лондоне нельзя оправдать или простить

ЛОНДОН, 19 июн – РИА Новости, Мария Табак. Глава Церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби назвал инцидент с наездом фургона на людей в Лондоне очередным "преступлением против Бога и человечности".

Фургон в ночь на понедельник совершил наезд на людей на севере Лондона, возвращавшихся из мечети с ночной молитвы. Полиция сообщила, что в результате инцидента погиб один человек, 10 ранены, восемь из них госпитализированы. По подозрению в совершении предумышленного убийства задержан 48-летний белый мужчина.

"Право молиться без страха является правом, которое мы ценим как народ, и которое завоевывалось долгие годы ценой многих человеческих жизней. Возмутительное нападение на мусульман в районе Финсбери-парк – это нападение на всех нас, на нашу культуру и ценности нашей страны", — говорится в заявлении Уэлби.

"В то время как мы оплакиваем погибших в Лондоне и Манчестере, это страшное нападение может только разбередить рану. Насилие плодит насилие, и служит интересам только тех, кто терроризирует других. Этот беспричинный и жестокий акт не принесет ничего хорошего, он не может быть оправдан или прощен. Так же, как и предыдущие нападения, это преступление против Бога и против человечности", — отметил архиепископ Кентерберийский.

Нынешний теракт стал четвертым терактом в Великобритании за три с небольшим месяца.

Вечером 3 июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. Семь человек погибли. В Манчестере 22 мая теракт произошел во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ, запрещенная в РФ и ряде других стран. В Лондоне 22 марта произошел теракт, унесший жизни пяти человек, десятки получили ранения. Террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего у самого здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому. Террориста ликвидировал вооруженный охранник министра обороны Великобритании.