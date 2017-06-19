Военное положение вместо АТО: Киев разработал план "реинтеграции" Донбасса

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Киев разработал план реинтеграции Донбасса. Документ, в частности, предполагает прекращение антитеррористической операции в регионе.
Что предполагает закон
Документ предусматривает ряд норм. Сам проект пока не опубликован, однако СМИ узнали некоторые детали инициативы.
В частности, Киев предлагает ввести льготы и послабления для жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Кроме того, если документ будет принят, на отдельных территориях Донбасса будет введено военное положение.
"Принятие данного законопроекта и переформатирование АТО позволит вдохнуть жизнь в минский процесс, укрепив самую важную составляющую — касающуюся вопросов безопасности", — написал парламентарий на своей странице в Facebook.
"Войсковая операция" вместо АТО
Говоря о деталях документа, Тымчук заявил, что закон о реинтеграции Донбасса предполагает переход от АТО к "войсковой операции" под руководством президента.
"Чем предлагается заменить АТО? По сути — войсковой операцией, руководимой не СБУ (как сейчас, в режиме АТО), а оперативным штабом", — написал депутат, добавив, что руководить штабом будет президент страны.
"Президенту дается право, как решать вопросы использования сил и средств ВСУ в операции, так и привлекать другие силовые структуры, но под общим руководством военных", — подчеркнул Тымчук.
Реакция ДНР
На предложение Киева уже отреагировали в ДНР. По словам полномочного представителя республики на переговорах в Минске Дениса Пушилина, подобный план не подходит.
Дипломат отметил, что для реализации подобных мер между правительством Украины и самопровозглашенными республиками должно существовать доверие, которого сейчас нет.
"После трех лет войны на слова "давайте все забудем, давайте все будет дальше хорошо" в Донецкой и Луганской республиках не поверят. Поэтому такой вариант не рассматривается", — заявил Пушилин в интервью RT.
В интервью РИА Новости представитель ДНР отметил, что украинский план вряд ли будет способствовать миру в регионе.
"Украина уже является подписантом соглашений, направленных на мирное урегулирование конфликта. Однако за три года на один из пунктов этого соглашения выполнен не был", — пояснил Пушилин.
Двойной смысл
Политолог Александр Асафов отметил, что Киев не раз высказывал подобные инициативы и ничего нового в проекте нет.
По мнению эксперта, введение военного положения, по сути, развяжет Киеву руки.
"Если разбирать те крупицы информации, которые просочились, то там ничего сенсационного нет. Во-первых, речь идет о введении военного положения. Ведь если страна ведет войну, это дает ей некоторое право ограничивать права и свободы людей совершенно естественным образом", — пояснил политолог.
Асафов также разобрал пункт о пенсиях, которые Киев намерен платить жителям Донбасса.
Кроме того, по его мнению, в подобных инициативах есть еще и политический смысл.
"Первое — это такая дополнительная строчка к программе Порошенко, что Киев не только ведет войну против "агрессора", но еще и заботится о людях. Есть еще и внутренний политический смысл: военное положение отменяет участие населения в выборах, соответственно, серьезная часть электората фактически теряет право голосовать", — добавил эксперт.