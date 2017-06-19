Военное положение вместо АТО: Киев разработал план "реинтеграции" Донбасса

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Киев разработал план реинтеграции Донбасса. Документ, в частности, предполагает прекращение антитеррористической операции в регионе.

Что предполагает закон

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о планах внести на рассмотрение Рады законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором будет прописан правовой режим действий украинских военных. При этом президент выступил против отмены режима "антитеррористической операции" (так в Киеве называют военную операцию в Донбассе) до принятия закона.

Документ предусматривает ряд норм. Сам проект пока не опубликован, однако СМИ узнали некоторые детали инициативы.

В частности, Киев предлагает ввести льготы и послабления для жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Кроме того, если документ будет принят, на отдельных территориях Донбасса будет введено военное положение.

"Наши коллеги предлагают закон про оккупацию, мы говорим о деоккупации, и основное его направление на реинтеграцию Донбасса в Украину. Какие особые условия: мы говорим в этом законе о правовом статусе военных действий, мы говорим о признании правового статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Мы говорим об улучшении социально-экономического управления… Закладываем основу стратегического видения того, как возобновить суверенитет и территориальную целостность", — пояснила представитель президента в украинском парламенте Ирина Луценко.

Депутат Верховной рады от фракции "Народного фронта" Дмитрий Тымчук заявил, что разработанный проект не является отказом от минских соглашений.

"Принятие данного законопроекта и переформатирование АТО позволит вдохнуть жизнь в минский процесс, укрепив самую важную составляющую — касающуюся вопросов безопасности", — написал парламентарий на своей странице в Facebook.

"Войсковая операция" вместо АТО

Говоря о деталях документа, Тымчук заявил, что закон о реинтеграции Донбасса предполагает переход от АТО к "войсковой операции" под руководством президента.

"Чем предлагается заменить АТО? По сути — войсковой операцией, руководимой не СБУ (как сейчас, в режиме АТО), а оперативным штабом", — написал депутат, добавив, что руководить штабом будет президент страны.

"Президенту дается право, как решать вопросы использования сил и средств ВСУ в операции, так и привлекать другие силовые структуры, но под общим руководством военных", — подчеркнул Тымчук.

Реакция ДНР

При этом все военно-гражданские или военные администрации также "замкнутся" на оперативном штабе.

На предложение Киева уже отреагировали в ДНР. По словам полномочного представителя республики на переговорах в Минске Дениса Пушилина, подобный план не подходит.

Дипломат отметил, что для реализации подобных мер между правительством Украины и самопровозглашенными республиками должно существовать доверие, которого сейчас нет.

"После трех лет войны на слова "давайте все забудем, давайте все будет дальше хорошо" в Донецкой и Луганской республиках не поверят. Поэтому такой вариант не рассматривается", — заявил Пушилин в интервью RT.

Он также добавил, что план Киева не соотносится с минскими соглашениями, которые рассматриваются в качестве единственных возможных мер урегулирования ситуации в Донбассе.

В интервью РИА Новости представитель ДНР отметил, что украинский план вряд ли будет способствовать миру в регионе.

"Украина уже является подписантом соглашений, направленных на мирное урегулирование конфликта. Однако за три года на один из пунктов этого соглашения выполнен не был", — пояснил Пушилин.

Двойной смысл

Политолог Александр Асафов отметил, что Киев не раз высказывал подобные инициативы и ничего нового в проекте нет.

"Просто к ней (инициативе. — Прим. ред.) привлекается внимание в преддверии визита Порошенко в США (19-20 июня. — Прим. ред.). И сейчас документа еще нет, есть какой-то текст, который никому не явлен, и идет его предварительное обсуждение. То есть о нем говорят, но содержания нет. Это такие риторические фигуры, которые должны создать Порошенко имидж не только "ястреба", но и человека, который думает о мирных путях урегулирования", — сказал Асафов в эфире радио Sputnik.

По мнению эксперта, введение военного положения, по сути, развяжет Киеву руки.

"Если разбирать те крупицы информации, которые просочились, то там ничего сенсационного нет. Во-первых, речь идет о введении военного положения. Ведь если страна ведет войну, это дает ей некоторое право ограничивать права и свободы людей совершенно естественным образом", — пояснил политолог.

Асафов также разобрал пункт о пенсиях, которые Киев намерен платить жителям Донбасса.

"Чтобы их получить, жители Донбасса должны идти на очень сложные процедуры, связанные с многократным пересечением линии соприкосновения, проверками, предоставлением документов, что делает практически невозможным их получение. И за эти пенсии в том числе их (киевские власти. — Прим. ред.) критикуют их иностранные союзники. Так что эти вопросы необходимо было решить уже давно", — отметил политолог.

Кроме того, по его мнению, в подобных инициативах есть еще и политический смысл.

"Первое — это такая дополнительная строчка к программе Порошенко, что Киев не только ведет войну против "агрессора", но еще и заботится о людях. Есть еще и внутренний политический смысл: военное положение отменяет участие населения в выборах, соответственно, серьезная часть электората фактически теряет право голосовать", — добавил эксперт.