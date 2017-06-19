В Испании из-за жары погибли два человека

МАДРИД, 19 июн – РИА Новости. Жара, установившаяся на Пиренейском полуострове, стала причиной смерти двух человек в Испании.

В 22 из 50 провинций Испании в понедельник сохраняется повышенный уровень угрозы, несмотря на некоторое снижение температуры по сравнению с концом прошлой недели, сообщает Государственное метеорологическое агентство (Aemet).

Жара, по предварительным данным, стала причиной гибели двух человек – в субботу 76-летний житель муниципалитета Ла-Сарса (провинция Бадахос, автономное сообщество Эстремадура) получил солнечный удар, у него остановилось сердце. Второй жертвой стал 66-летний велосипедист, когда он ехал по трассе муниципалитета Мура (провинция Барселона, автономное сообщество Каталония).

Только в Каталонии врачи приняли 147 пациентов, которые жаловались на плохое самочувствие из-за жары, сообщает служба оказания медицинской скорой помощь Каталонии (SEM).

В выходные столбики термометра в Мадриде превышали 40 градусов. В Кадисе даже ночью не опускались ниже 26,5 градусов.

Ожидается, что в понедельник только в трех испанских провинциях температура превысит 40 градусов – в Кордобе, Севилье и Бадахосе, здесь по-прежнему действует "оранжевый" (предпоследний) уровень опасности. В остальных 19 объявлен "желтый уровень угрозы". На большей части полуострова температура будет 37-39 градусов.