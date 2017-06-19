Проект о реинтеграции Донбасса предусматривает продолжение работы ОБСЕ

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости. Готовящийся в Киеве законопроект о реинтеграции Донбасса предусматривает, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ продолжит работу в регионе, сообщил в понедельник глава крупнейшей фракции в Верховной раде Украины "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.
"В этом законопроекте четко указано, что мониторинговая миссия ОБСЕ продолжает свою деятельность и она полностью продолжает контролировать те вещи, которые она сегодня обязана контролировать", — сказал Герасимов после согласительного совета глав парламентских фракций в понедельник.