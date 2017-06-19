Проект о реинтеграции Донбасса предусматривает продолжение работы ОБСЕ

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости. Готовящийся в Киеве законопроект о реинтеграции Донбасса предусматривает, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ продолжит работу в регионе, сообщил в понедельник глава крупнейшей фракции в Верховной раде Украины "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.

Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил о планах внести на рассмотрение Рады законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий украинских военных. При этом президент выступил против отмены режима "антитеррористической операции" (так в Киеве называют военную операцию в Донбассе) до принятия этого закона.

"В этом законопроекте четко указано, что мониторинговая миссия ОБСЕ продолжает свою деятельность и она полностью продолжает контролировать те вещи, которые она сегодня обязана контролировать", — сказал Герасимов после согласительного совета глав парламентских фракций в понедельник.