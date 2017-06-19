Авиапассажирка Индии родила ребенка на высоте 10 километров

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Жительница индийского штата Керала родила в самолете, летевшем из Саудовской Аравии в Индию, когда воздушное судно находилось на высоте 35 тысяч футов (10 тысяч метров), сообщает телеканал NDTV.

Необычный случай произошел в воскресенье в самолете авиакомпании Jet Airways, следовавшем из Эд-Даммама в Коччи. На борту в это время находились 162 пассажира. Когда женщина начала рожать, экипаж самолета объявил о чрезвычайной ситуации, требующей срочной медицинской помощи, после чего самолет изменил направление и благополучно приземлился в аэропорту Мумбаи.

Принимать роды членам экипажа помогала летевшая в Кералу медсестра. После посадки самолета мать и ребенка доставили в местную больницу. По данным телеканала, их состояние оценивается как стабильное.

Воздушное судно после посадки в Мумбаи продолжило рейс в Коччи.

Как сообщила авиакомпания, это первый случай рождения ребенка на борту самолетов Jet Airways. В связи с этим малышу было предоставлено право бесплатно пользоваться рейсами перевозчика на протяжении всей его жизни.

В августе прошлого года произошел похожий случай, когда женщина родила ребенка на борту самолета, летевшего из ОАЭ на Филиппины.