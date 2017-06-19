При ЧП в Лондоне пострадали прихожане двух мечетей

ЛОНДОН, 19 июн – РИА Новости. При теракте в Лондоне пострадали прихожане двух мечетей, рассказал РИА Новости глава мечети района Finsbury Park Мохамед Козбар.

Фургон в ночь на понедельник совершил наезд на людей на севере Лондона, возвращавшихся из мечети с ночной молитвы. Полиция сообщила, что в результате инцидента погиб один человек, 10 ранены, восемь из них госпитализированы. По подозрению в совершении предумышленного убийства задержан 48-летний белый мужчина.

"Сейчас у нас праздник, Рамадан. Мы ожидали несколько тихих ночей, люди думали о молитвах. Все это очень печально и разбивает сердце. При теракте пострадали прихожане двух мечетей – мой и соседней, главой которой является Мохамед Махмуд. Люди выходили после молитвы, когда это произошло", — сказал Козбар.

"Все, что я знаю, это то, что автомобиль въехал в группу прихожан. Я сам не видел, что происходило, но мне рассказали, что люди были разгневаны, они действительно пытались вытащить водителя из фургона и, наверное, побить его. Все были очень злы. Это не совсем правильно", — добавил Козбар.

Он отказался говорить о причинах произошедшего и о том, сколько пострадавших было прихожанами именно его мечети. "Сейчас у меня встреча с представителями полиции. Посмотрим, что они скажут. Но я не могу и не хотел бы делать выводы, это работа полиции", — заметил имам.

По его словам, он обратился к полицейским и представителям общественных организаций с просьбой сделать все, чтобы верующие любых конфессий в стране чувствовали себя в безопасности. "У нас один за другим произошли три теракта, недавно был большой пожар. Сейчас нам всем, всем жителям города необходимо объединиться, нам нельзя быть разобщенными. Я обратился к полиции, чтобы они поддержали нас и сделали все, чтобы угрозы не было", — заключил Козбар.