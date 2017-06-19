К месту ЧП в Лондоне прибыли представители духовенства, люди несут цветы

ЛОНДОН, 19 июн – РИА Новости. На место происшествия у мечети на западе Лондона прибыли представители общественных организаций и духовенства, люди приносят цветы.

Фургон в ночь на понедельник совершил наезд на людей на севере Лондона, возвращавшихся из мечети с ночной молитвы. Полиция сообщила, что в результате инцидента погиб один человек, 10 ранены, восемь из них госпитализированы. По подозрению в совершении предумышленного убийства задержан 48-летний белый мужчина.

В настоящее время ведущие к месту происшествия дороги перекрыты полицией, в оцеплении стоят несколько десятков полицейских. Один из выходов станции метро Finsbury Park закрыт, однако сама станция работает в обычном режиме. Несколько полицейских и сотрудников метрополитена дежурят у ее входа на улице.

У полицейского кордона скопилась значительная группа журналистов и зевак, однако самого места происшествия не видно. Неподалеку пикет развернула Ассоциации учителей района Излингтон – двое ее представителей держат в руках транспарант с символикой организации, другие ее представители говорят с собравшимися журналистами.

"Это возмутительная расистская выходка, такого в Лондоне быть не должно. Мы должны собраться все вместе и выразить протест против того, что произошло. В нашем городе и районе нет места ненависти", — сказал РИА Новости один из участников пикета, представившийся Полом.

Он рассказал, что узнал о случившемся рано утром и поспешил обзвонить участников ассоциации и позвать их на акцию. "Все, кто был свободен в этот день (утро понедельника), приехали. Мы здесь вместе с местными жителями выражаем скорбь и говорим о неприятии того, что произошло", — добавил он.

Несколько молодых людей из молодежной организации "Мотивируй улицу" также пришли выразить поддержку пострадавшим. "Это неправильно, все это неправильно", — сказал один из них, добавив, что сам он узнал о том, что произошло, из выпусков новостей утром.

К месту происшествия приехали верующие и некоторые представители духовенства. "Эти люди молились, сейчас праздник. Среди моих знакомых пострадавших нет, но я уверен, что там не было плохих людей. Я живу здесь", — сказал одетый в традиционные одежды местный житель Тарик.

Приехал на место и реформистский раввин. Ко входу в расположенную рядом мечеть люди приносят цветы.