Депутат Рады: проект о реинтеграции Донбасса "вдохнет жизнь в "Минск-2"

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Народного фронта" Дмитрий Тымчук заявил, что законопроект о реинтеграции Донбасса позволит "вдохнуть жизнь в минский процесс", не является отказом от минских соглашений.
"Ни в коем случае (принятие закона не означает отказ Киева от "Минска-2" — ред.). Наоборот, после фактического отказа России от минских соглашений принятие данного законопроекта и переформатирование АТО позволит вдохнуть жизнь в минский процесс, укрепив самую важную составляющую – касающуюся вопросов безопасности", — написал Тымчук в понедельник на своей странице в Facebook.