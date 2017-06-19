Депутат Рады: проект о реинтеграции Донбасса "вдохнет жизнь в "Минск-2"

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Народного фронта" Дмитрий Тымчук заявил, что законопроект о реинтеграции Донбасса позволит "вдохнуть жизнь в минский процесс", не является отказом от минских соглашений.

Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил о планах внести на рассмотрение Рады законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий украинских военных. При этом президент выступил против отмены режима "антитеррористической операции" (так в Киеве называют военную операцию в Донбассе) до принятия этого закона.

"Ни в коем случае (принятие закона не означает отказ Киева от "Минска-2" — ред.). Наоборот, после фактического отказа России от минских соглашений принятие данного законопроекта и переформатирование АТО позволит вдохнуть жизнь в минский процесс, укрепив самую важную составляющую – касающуюся вопросов безопасности", — написал Тымчук в понедельник на своей странице в Facebook.