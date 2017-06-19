В Нигерии по меньшей мере 12 человек стали жертвами взрывов

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. По меньшей мере двенадцать человек погибли, 11 получили ранения в результате серии нападений смертниц в нигерийском штате Борно на северо-востоке страны, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.

Как заявил представитель полиции штата Виктор Исуку (Victor Isuku), атаки произошли в воскресенье около 20 вечера по местному времени (22.00 мск) примерно в восьми километрах от столицы страны Майдугури. По его словам, в нападении участвовали пять террористок-смертниц.

"Первая смертница подорвалась около мечети, жертвами стали семь человек. Вторая – в доме, погибли пять человек", — сказал он. Исуку добавил, что три остальные террористки также мертвы.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрывы.

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.