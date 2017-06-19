Число пропавших без вести при пожаре в Лондоне возросло до 79

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Число пропавших без вести при пожаре в высотном доме на западе Лондона возросло до 79, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на начальника столичной полиции Стюарта Канди.

Ранее сообщалось о 58 пропавших без вести.

"По состоянию на сегодняшнее утро, вынужден сказать, что сейчас 79 человек, которые, как мы полагаем, либо погибли, либо пропали без вести, и я, к сожалению, должен предположить, что они мертвы", — приводит агентство слова Канди.

Пожар в 24-этажном социальном жилом доме в не самом благополучном районе Лондона – Северном Кенсингтоне — произошел в ночь на среду. Погибли по меньшей мере 30 человек (СМИ говорят о 70), 24 пострадавших находятся в больницах, из них 12 — в критическом состоянии. По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара.