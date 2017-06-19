Число пропавших без вести при пожаре в Лондоне возросло до 79

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Число пропавших без вести при пожаре в высотном доме на западе Лондона возросло до 79, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на начальника столичной полиции Стюарта Канди.
"По состоянию на сегодняшнее утро, вынужден сказать, что сейчас 79 человек, которые, как мы полагаем, либо погибли, либо пропали без вести, и я, к сожалению, должен предположить, что они мертвы", — приводит агентство слова Канди.
Пожар в 24-этажном социальном жилом доме в не самом благополучном районе Лондона – Северном Кенсингтоне — произошел в ночь на среду. Погибли по меньшей мере 30 человек (СМИ говорят о 70), 24 пострадавших находятся в больницах, из них 12 — в критическом состоянии. По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара.