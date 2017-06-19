Британцы почтили минутой молчания память погибших при пожаре в Лондоне

ЛОНДОН, 19 июн — РИА Новости, Мария Табак. Британцы минутой молчания почтили память погибших во время пожара в жилом доме на севере Лондона, произошедшего ночью 14 июня, передает корреспондент РИА Новости.

Объявления о минуте молчания прозвучали в государственных учреждениях, на транспортных объектах. Память погибших почтили сотрудники полиции и пожарной служб Лондона.

При пожаре в 24-этажном социальном жилом доме Grenfell Tower в не самом благополучном, хотя и снабженном современной социальной инфраструктурой, районе Лондона — Северном Кенсингтоне — погибли, по меньшей мере, 30 человек, еще 28 числятся пропавшими без вести и, скорее всего, погибшими. До 600 жителей были эвакуированы и временно размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях, десятки человек получили ожоги, состояние некоторых пострадавших оценивается как критическое. Большинство жильцов дома — выходцы из Африки и стран Ближнего Востока.

Государственные флаги на правительственных зданиях останутся приспущенными до конца дня.