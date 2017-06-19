Эксперт рассказал об условиях смены формата операции в Донбассе

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Предлагаемая в Киеве смена формата военной операции в Донбассе возможна только при поддержке Запада, заявил РИА Новости заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько.

Ранее секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что Киеву необходимо завершить "антитеррористическую операцию" в Донбассе и перейти к новому формату военной операции. Президент Украины Петр Порошенко выступил против отмены "режима АТО" до принятия закона о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий украинских военных.

"Это вполне реально при определенных условиях. К этим условиям принадлежат, прежде всего, поддержка со стороны Запада, со стороны Соединенных Штатов и Евросоюза. Во-вторых, это возможно только при уверенности в том, что Россия не будет реагировать на данного рода попытки зачистить Донбасс", — заявил Безпалько РИА Новости.

По его мнению, заявлением о завершении "режима АТО" Турчинов "призывает завоевать Донбасс, полностью ликвидировать всех, кто не разделяет мнение центрального украинского правительства и, соответственно, просто закончить войну".

"Подобного рода заявления говорят лишь о том, что Украина официально заявляет, и далеко не первый раз, что она не собирается их (минские соглашения — ред.) соблюдать. Думаю, что здесь стоило бы уже западным партнерам России каким-то образом отреагировать на это и либо открыто признать, что минские соглашения не работают, что они практически прекратили свое действие, либо же оказать давление на Украину для того, чтобы она исполняла эти соглашения. Скажем, ввести против нее санкции. Либо против каких-либо персон из украинской элиты", — заявил Безпалько.

При этом он выразил уверенность, что Россия не допустит такого сценария и будет придерживаться минских соглашений.