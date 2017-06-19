Для борьбы с фейковыми новостями надо определить это понятие, считают в МИД

ВЕНА, 19 июн — РИА Новости. Для выработки общего ответа на такое явление, как фейковые новости, необходимо сначала определить, какова его методология и инструментарий, для чего также необходима совместная работа на площадках международных организаций, считает представитель департамента информации и печати МИД России Максим Буякевич.

"Парадоксальным образом каждый из нас пытается оперировать этим понятием, обвиняя ту или иную страну, те или иные СМИ в попытке использования недостоверной информации в политических целях. Однако никто из нас толком и не попытался определить, что такое fake news, как это отличается от misinformation (неверной информации — ред.), от falsified information (ложная информация — ред.), от disinformation (дезинформация — ред.). Нет четких критериев определения методологии и инструментария этого понятия", — сказал он на конференции ОБСЕ "Свобода СМИ в условиях нестабильности".

Буякевич считает, что для определения, с чем именно здесь приходится иметь дело, и выработки общих методов борьбы с этим явлением необходимо "хорошо поработать как в рамках ОБСЕ, так и на прочих профильных международных площадках".

"Российская сторона выступает за формирование объединительной повестки в контексте работы в информационном пространстве. Нам не нужны разделительные линии вслед за теми линиями политического противостояния, которые уже, к сожалению, имеют место быть в Европе. Мы призываем вас к совместной работе, к совместному определению рисков и вызовов и совместному их преодолению", — добавил представитель МИД РФ.

Касаясь сложностей работы СМИ в настоящее время, он также остановился на намеренно чинящихся со стороны властей препятствий в работе журналистов, "практике функционального, законодательного и политического ограничения работы СМИ на пространстве ОБСЕ". "Российские новостные ресурсы с этим сталкиваются регулярно и на постоянной основе в целом ряде стран — как ЕС, так и ОБСЕ в целом", — отметил Буякевич.

Он также напомнил об "относительном новом явлении на пространстве ОБСЕ" — создании специализированных пропагандистских институтов, направленных на противодействие и подавление альтернативных точек зрения в информационном пространстве.