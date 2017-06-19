ЕС нужно попытаться улучшить отношения с Россией, заявил немецкий эксперт

БЕРЛИН, 19 июн — РИА Новости, Маргарита Костив. Европейскому союзу необходимо рассмотреть ситуацию с проектом новых санкций США против РФ как шанс для нормализации экономических и политических отношений с Россией, заявил РИА Новости немецкий эксперт по вопросам энергетики Маттиас Дорнфельдт.
Дорнфельдт также считает, что новая администрация США с помощью штрафных мер пытается избавиться от конкуренции на европейском рынке — крупном и выгодном для многих предприятий, действующих по всему миру. "В этот раз речь идет о том, чтобы вытеснить с европейского рынка российский газ и поставлять на него американский газ, который добывается с помощью оказывающего вред окружающей среде метода фрекинга", — заявил эксперт.
Он подчеркнул, что предлагаемые сенатом США меры расходятся с интересами европейской экономики и политики. "Природный газ, покупаемый у России на протяжении десятилетий, выгоден, он стабильно и без прерываний поставлялся, в том числе, во время "холодной войны". Олицетворением этих отличных связей в энергетике являются "Северный поток-1" и "Северный поток-2", — отметил Дорнфельдт.
Сенат США в минувший четверг завершил процедуру одобрения законопроекта, предусматривающего новые санкции против России. В частности, предлагается сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. Законопроект также предполагает возможность санкций против лиц, намеренных вложить более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно в строительство российских экспортных трубопроводов или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.