ЕС нужно попытаться улучшить отношения с Россией, заявил немецкий эксперт

БЕРЛИН, 19 июн — РИА Новости, Маргарита Костив. Европейскому союзу необходимо рассмотреть ситуацию с проектом новых санкций США против РФ как шанс для нормализации экономических и политических отношений с Россией, заявил РИА Новости немецкий эксперт по вопросам энергетики Маттиас Дорнфельдт.

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн осудили проект новых санкций США, в котором, как они отметили, речь идет "о продаже американского сжиженного газа и выдавливании поставок российского природного газа на европейском рынке". Габриэль и Керн убеждены, что политические санкционные инструменты не должны быть связаны с экономическими интересами.

Дорнфельдт также считает, что новая администрация США с помощью штрафных мер пытается избавиться от конкуренции на европейском рынке — крупном и выгодном для многих предприятий, действующих по всему миру. "В этот раз речь идет о том, чтобы вытеснить с европейского рынка российский газ и поставлять на него американский газ, который добывается с помощью оказывающего вред окружающей среде метода фрекинга", — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что предлагаемые сенатом США меры расходятся с интересами европейской экономики и политики. "Природный газ, покупаемый у России на протяжении десятилетий, выгоден, он стабильно и без прерываний поставлялся, в том числе, во время "холодной войны". Олицетворением этих отличных связей в энергетике являются "Северный поток-1" и "Северный поток-2", — отметил Дорнфельдт.

По мнению эксперта, США во главе с Трампом "становятся все более агрессивными и империалистическими в своей экономической и торговой политике". "Теперь это все в большей степени затрагивает и европейцев, которым стоит рассмотреть сложившуюся ситуацию как возможность для укрепления общей политической основы и, наконец, нормализации отношений с Россией в экономическом и политическом плане", — заявил Дорнфельдт.

Сенат США в минувший четверг завершил процедуру одобрения законопроекта, предусматривающего новые санкции против России. В частности, предлагается сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. Законопроект также предполагает возможность санкций против лиц, намеренных вложить более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно в строительство российских экспортных трубопроводов или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.