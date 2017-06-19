Закон о реинтеграции Донбасса означает "войсковую операцию", заявили в Раде

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости. Закон о реинтеграции Донбасса предполагает переход к "войсковой операции" под руководством президента, заявил депутат от фракции "Народный фронт", член комитета Рады по нацбезопасности и обороны Дмитрий Тымчук.

"Чем предлагается заменить АТО? По сути – войсковой операцией, руководимой не СБУ (как сейчас, в режиме АТО), а оперативным штабом. Общее руководство оперативным штабом будет осуществлять президент как верховный главнокомандующий, по вопросам обороны также руководство осуществляет генштаб. Президенту дается право, как решать вопросы использования сил и средств ВСУ в операции, так и привлекать другие силовые структуры, но под общим руководством военных. Все нынешние военно-гражданские администрации или военные администрации в случае создания последних также "замыкаются" на оперативном штабе", — написал депутат в Facebook.

По его мнению, закон не будет отказом от минских соглашений, а позволит "вдохнуть в них жизнь".

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о планах внести на рассмотрение Рады законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором будет прописан правовой режим действий украинских военных. При этом президент выступил против отмены режима "антитеррористической операции" (так в Киеве называют военную операцию в Донбассе) до принятия закона.

СМИ сообщили, что власти Украины в рамках законопроекта планируют ввести льготы и послабления для жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. В ДНР планы Киева отвергли, поскольку для их реализации "должно существовать доверие, которого сейчас не существует".

В Совфеде планы Киева о "мирной реинтеграции Донбасса" назвали тактической уловкой, направленной на улучшение его образа на Западе.