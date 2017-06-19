Саакашвили закидали яйцами и облили зеленкой в Кривом роге

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Экс-губернатора Одесской области закидали сырыми яицами и облили зеленкой на встрече с жителями Кривого Рога, сообщает портал Dnepr 24.

Как отмечает издание, инцидент произошел после того, как Саакашвили возложил цветы к памятнику погибшим в силовой операции Киева на юго-востоке Украины и обратился к горожанам с речью.

Сначала из толпы в политика "прилетело" яйцо, затем второй неизвестный выплеснул ему на рубашку флакон с зеленкой и попытался скрыться, однако был задержан полицией.