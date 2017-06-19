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В мире

Япония вооружается: в Токио больше не полагаются на США

13:5719.06.2017
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© AP Photo / Shizuo KambayashiЗенитно-ракетный комплекс Patriot PAC-3 возле министерства обороны в Токио. 16 апреля 2017Зенитно-ракетный комплекс Patriot PAC-3 возле министерства обороны в Токио. 16 апреля 2017
© AP Photo / Shizuo Kambayashi

Илья Плеханов, для РИА Новости

Отношения США и Северной Кореи заставляют всех в регионе нервничать. Слухи о возможной войне постоянно подогреваются запусками ракет со стороны КНДР, маневрами американских авианосцев и громкими заявлениями политиков с обеих сторон.

Кадры запуска крылатых ракет в Северной Корее. Архивное фото
© AP Photo / Ahn Young-joon
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Если США пойдут на военную конфронтацию с Северной Кореей или Китаем, то Японии придется участвовать, учитывая, сколько баз и военных США находятся на ее территории. С другой стороны, нет и былой уверенности, что США окажут полноценную помощь, если у Японии возникнет свой конфликт с Китаем или КНДР.

В Японии все чаще задумываются, что полагаться надо на свои Вооруженные силы, которые в таком случае необходимо усиливать.

Политические разговоры

На той неделе бывший министр обороны Японии, член правящей Либерально-демократической партии и вероятный кандидат на пост премьер-министра Сигэру Исиба заявил, что в ходе дискуссий об изменении Конституции страны пришло время обсудить название Сил самообороны и, может быть, официально признать их наконец-то полноценными Вооруженными силами. 

© AP Photo / Shizuo KambayashiЯпонский министр Сигэру Исиба
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Японский министр Сигэру Исиба
Зенитно-ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
© AFP 2017 / Jiji Press
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Это заявление сделано в свете майского призыва действующего премьер-министр Японии Синдзо Абэ к 2020 году закрепить в Конституции государства правовой статус Сил самообороны Японии. До сих пор их легальный статус находится в подвешенном состоянии, и существование, по сути, Вооруженных сил Японии просто признавалось как факт по умолчанию и с согласия тех же США. Определение статуса Сил самообороны ничего не изменит в духе девятой статьи японской Конституции и не придаст наступательных свойств японским войскам, но может стать символичным шагом по движению Японии к некой военной самостоятельности.

Впрочем, в 2015 году Абэ удалось ввести понятие коллективной самообороны, которая дает право помогать союзникам за пределами страны, если угроза союзникам представляет угрозу и для Японии. Речь, безусловно, о Северной Корее. В мае этого года корабль ВМС Японии впервые воспользовался этим правом и сопровождал транспортное судно ВМС США в Японском море.

Пока политики рассуждают о легальных и символических моментах, Япония предпринимает реальные шаги по усилению военной мощи.

Больше ракет, подводных лодок и дронов

Еще в мае японские СМИ сообщали, что Япония рассматривает возможность закупки наземной системы противоракетной обороны Aegis Ashore у США. Это, по идее, должно повысить шансы на перехват ракет из КНДР и ослабить нагрузку на шесть эсминцев ВМС Японии, оснащенных корабельной системой Aegis. Японии необходимо три батареи Aegis Ashore, чтобы прикрыть страну. Стоимость каждой батареи без ракет — около 700 миллионов долларов. Система должна заработать в 2023 году.

Вид на Токио, Япония. Архивное фото
© AFP 2017 / Yoshikazu Tsuno
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Новость об этом вызвала осуждение как в Китае, так и в России. Соседи Японии усомнились в сугубо оборонном характере приобретения этой системы, подразумевая, что с данных комплексов можно запускать и ударные крылатые ракеты и, хотя комплексы будут входить в состав Сил самообороны Японии, их могут использовать американцы в своих целях в случае обострения ситуации в регионе, в том числе и в случае конфликта с Китаем или Россией.

© AFP 2017 / Daniel MihailescuАмериканская наземная система противоракетной обороны Aegis Ashore
© AFP 2017 / Daniel Mihailescu
Американская наземная система противоракетной обороны Aegis Ashore

В мае же стало известно, что такие гиганты американского военно-промышленного комплекса, как Raytheon Co и Lockheed Martin Corp, работают со своими коллегами из Mitsubishi Electric Corp и Fujitsu Ltd в Японии над разработкой новых радаров с увеличенной дальностью действия, которые могут применяться и в рамках системы Aegis Ashore.

Вид на Токио. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Япония призывает Китай играть более значительную роль в сдерживании КНДР
К 2020 году, когда в Японии пройдет Олимпиада, планируется повысить вдвое дальность и увеличить точность наземных противоракетных комплексов Patriot PAC-3. К этому времени Япония планирует модернизировать 28 комплексов, начиная с тех, которые прикрывают Токио.

В мае же появились разговоры, что Япония рассматривает возможность приобретения крылатых ракет "Томагавк". Скорее всего, если сделка когда-либо состоится, они будут размещены на японских эсминцах с системой Aegis. Это будет, по сути, первое наступательное оружие Японии, которым она сможет поражать цели в Северной Корее.

В планах Японии также увеличение своего подводного флота с 18 до 22 единиц, при этом отметим, что Япония строит собственные высококлассные лодки, а не закупает у других стран, и старается, хоть и пока безуспешно, наладить их экспорт (например, в Индию и Австралию). Подводные лодки вооружены, помимо торпед, противокорабельными ракетами и работают в тесной связке с ВМС США, осуществляя, в сущности говоря, основную работу по отслеживанию перемещений кораблей и лодок китайского флота.

122-мм самоходные пушки М-1991 во время парада в Пхеньяне, КНДР. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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В КНДР пообещали превратить Японию в пепел еще раньше, чем США

Уже не первый год обсуждается и желание Японии приобрести у США три разведывательных беспилотника RQ-4 Global Hawk. Пока же на базах США в Японии базируются американские RQ-4, и, вероятнее всего, японцы проходят обучение по их использованию. Япония была также недовольна тем, что американцы не готовы комплектовать японские машины всеми современными системами, поэтому японцы параллельно вели переговоры с Израилем о поставке дронов. 

© AP Photo / GLOBE NEWSWIREБеспилотник RQ-4 Global Hawk
© AP Photo / GLOBE NEWSWIRE
Беспилотник RQ-4 Global Hawk

Ядерное оружие

Но больше всего беспокоят периодически возникающие неофициальные разговоры о том, что Японии необходимо обзавестись ядерным оружием как инструментом сдерживания. Япония не уверена, что США поддержат ее на 100% в случае масштабного конфликта с соседями, обладающими ядерным оружием (КНДР, Китай, Россия).

Испытания противоракетной обороны США на базе ВВС Ванденберга. 30 мая 2017
© REUTERS / Lucy Nicholson
КНДР назвала испытания США по перехвату баллистических ракет "блефом"

В зарубежных СМИ с избранием президентом США Дональда Трампа муссируются статьи, в которых говорится, что сейчас лучшее время для Японии стать ядерной державой, что Трамп не против, а Штаты в целом теряют хватку в регионе, к тому же их виляния авианосцами и заявления о сдерживании КНДР — пустые слова. Заявления японских политиков о любых методах по защите страны, включая ядерные удары, появляются с 2002 года, после того как КНДР заявила о своей ядерной программе.

Американские политики, пугая Китай, тоже периодически подливают масла в огонь, заявляя, что "Япония может стать ядерной державой за ночь".

Глава КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Лидер КНДР заявил, что хочет послать США "больше подарков"
Считается, что Япония имеет возможность создать ядерную боеголовку за шесть-двенадцать месяцев. Уже упомянутый бывший министр обороны Японии и потенциальный кандидат на пост следующего премьер-министра Японии в 2011 году говорил: "Я не думаю, что Японии необходимо владеть ядерным оружием, но важно, чтобы мы поддерживали работу своих коммерческих реакторов, потому что они позволяют нам создать ядерную боеголовку в кратчайшие сроки. Это средство так называемого ядерного сдерживания".

По этой же причине Япония выступила против проведения в этом году встречи в ООН о возможном договоре о запрете ядерного оружия — как и все ядерные державы.

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